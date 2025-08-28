延押？陳歐珀收賄護航業者、推商港法修法 法院下午5時開移審庭

民進黨籍前立委陳歐珀涉從2016年收受聯興國際物流公司賄賂約4百萬元，推動商港法修法，護航業者減免碼頭租金等，另陳卸任前與妻子的帳戶有千萬元不明財產，檢方今依貪汙等罪嫌起訴，並將羈押中的陳移審法院，台北地方法院今下午5時開庭審酌是否延押。

北檢認定，陳歐珀涉貪汙收賄413萬5922元、50萬元，詐助理費411萬2170元，合計874萬8092元，分別流處8年、7年2月、7年6月，洗錢部分量處1年、6月，5罪共計求處24年2月。陳妻涉公益侵占罪110萬，共求處8年8月。

62歲陳歐珀今下午搭囚車抵達北檢，下車時雙手上銬、腳穿藍白拖，帶著眼鏡、口罩遮掩面容，頂著一頭銀髮低頭駝背快速走入北檢，將移審法院。

檢廉掌握，陳歐珀2012年2月至2024年1月任職立法委員，涉在2016年至2020年間立委任內，長期收受聯興國際物流公司不正利益，聯興公司時任董事長洪英正透過陳的助理兼顧問洪文宗，請陳歐珀利用立委職權召開協調會、公開質詢推動「商港法」等法案，要求台灣港務公司減免聯興為在基隆碼頭租金、管理費。

檢廉追查，聯興長期每月匯款至少5萬元給陳歐珀作為洪文宗顧問費，不法金額約4百萬元，另，陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」妻子徐慧諭擔任協會代表人，疑將公益款項挪作私用，夫妻二人在陳卸任前3年，帳戶突然有千萬元不明財產資金，與立委薪水顯不相當。

2018年1月德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」等設備，撞垮聯興公司橋式起重機，橋式起重機也壓壞100多只貨櫃，損失10多億元。陳歐珀推動修改「商港法」，將民營公司列入管理對象，以確保業者的臨岸設施遭損壞時可求償營業額損失。