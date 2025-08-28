快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

法務部行政執行署高階主管、新任分署長今辦理交接及聯合宣誓，由於立法院審查追加預算案，法務部政務次長徐錫祥代部長鄭銘謙主持監交，並轉達鄭的6點期許。

第一，秉持廉潔，公正執法。廉潔是公務人員的基本操守，更是執法人員的立身之本，機關首長及主管務必以身作則，時刻保持清廉自持的品格，避免無謂的飲宴應酬，面對各種誘惑與壓力時，都要能夠堅持原則，保持清廉與公正，才能獲得人民的尊敬與信賴，展現機關公正執法的形象。

第二，踐行正當法律程序，維護人民權益。正當法律程序是現代法治國家的基本要求，也是保障人民權益的重要機制。在執行職務的過程中，必須嚴格遵循法定程序，確保每個執行作為都符合程序正義的要求。同時，也要注意比例原則的適用，在維護國家公權力與保障人民權益之間找到最佳平衡點，既確保執行的合法性，也充分保障人民的權益。

第三，善用科技新知，積極進取達成使命。行政執行工作充滿各種挑戰，希望各分署長領導同仁建立積極進取的工作態度，善用科技手段提升工作效率，積極思考新的執行方法與策略，讓執行工作更有效率，圓滿達成國家賦予的使命，不辜負國家與人民的期待。

第四，配合政府政策，強化執行成效。行政執行署作為法務體系重要的一環，應全力配合推動法務部所規劃的各項政策，並確保能夠落實到位；同時要加強與其他機關的橫向聯繫與協調，提高整體執行效果。自去年起執行署持續辦理「五打七安案件聯合拍賣暨打詐宣導專案」，執行成果豐碩，深獲肯定。

第五，確實掌握機關狀況，即時回應輿情。擔任機關首長要有風險管理的觀念，隨時掌握機關的業務狀況，對於外界散布的錯假訊息，務必在第一時間掌握，即時、快速、有效地向社會大眾澄清，讓媒體平衡報導，傳達正確的訊息，維護機關正面的形象。

第六，剛柔並濟，暖心執法。執行雖然嚴肅，但執法要有溫度。在執行過程中，會遇到經濟困難或因災害而陷入困境的民眾，對於這些弱勢義務人，要在法規規範下，主動協助他們尋找最適當的解決方案，透過分期繳納、寬緩執行等方式，減輕他們的負擔，讓民眾感受到政府的溫暖與關懷。

行政執行署表示，今交接、宣誓的高階主管及分署長，是原任行政執行署簡任行政執行官江佳蓉，接任行政執行署法制及行政救濟組組長，以及原任嘉義地檢署檢察官，接任行政執行署花蓮分署分署長。

行政執行署今舉辦高階主管及分署長交接典禮。記者李隆揆／攝影
行政執行署高階主管、分署長今交接 鄭銘謙6點期許

