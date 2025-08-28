快訊

台南雞場老闆打死員工棄屍...不服自首且未和解 二審仍判13年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南養雞場老闆林奕銘與謝姓男員工有勞資糾紛，去年2月間謝兩度到場外放鞭炮，林持木棍查看後發生衝突，林持棍攻擊其鼻部，並拖至頂店橋推落橋下死亡，一審依殺人罪判刑13年，檢辯均上訴，台南高分院認林不服自首，最終也未達和解，原審認事用法及量刑均無不當而駁回。

台南高分院合議庭指出，原審依林供述、證人證述、鑑定證人法醫證詞及法醫研究所解剖報告書及鑑定報告書等，認定林有以木棍攻擊謝鼻部，並將謝拖行50公尺後丟置5公尺深橋下，足以證明林有殺人故意，並無違反經驗法則及論理法則。

合議庭表示，依照員警證述及各項事證，國民法官法庭認為林於去年2月19日前往投案前，員警已經有確切的根據，對林是本案嫌疑人產生合理的懷疑，所以不構成自首。林於本院再度聲請傳訊李姓警員，但證人已在原審到庭結證，林所聲請並無說明「新證據」而駁回。原審此部分認定，也無違反經驗法則及論理法則。

合議庭認為，原審盤點各量刑因子所審酌及說明事項，並無違誤，所量處之刑並未逾越法定刑範圍，也無任何明顯裁量逾越或濫用情形，且第一審國民法官法庭依其審理結果，具體表達量刑結果，自應予尊重。

且原審公訴檢察官、辯護人於原審量刑辯論程序使用1小時30分許時間論述；另林去年11月間於原審提出賠償200萬元和解方案，被害人家屬則提出400多萬元和解方案，林後來於辯論終結前12月4日提出400萬元和解方案，最終都無賠償一情，已經原審於量刑時予以審酌。

合議庭也表示，檢察官上訴以林所犯殺人犯行犯罪手段、犯後態度、所生損害等，顯示其惡性重大，指摘原審量刑過輕等語，林則辯稱其無殺人故意且有自首，此部分量刑事項均經原審審酌，核無欠缺合理性，且未能具體指出原審量刑有何事實認定錯誤或裁量不當，並無理由。

同時，死者女兒雖指林將名下土地移轉登記予配偶而脫產、林所提案發後雞隻死亡情形，並無具體事證或檢驗報告可確由謝放鞭炮所致，均難為林量刑利或不利審酌。

合議庭認為，國民法官法庭認林奕銘犯殺人罪判刑13年，就個案情節決定其宣告刑，原審量刑本院應予尊重，檢察官及林就量刑上訴均無理由。

台南高分院認林男不符自首要件，最終也未達和解，原審認事用法及量刑均無不當，駁回上訴，維持13年徒刑。圖／本報資料照

