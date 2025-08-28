安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案2年時間，今依詐欺取財等罪起訴認定超思公司負責人秦語喬、女兒吳諭非、畜產會前專員吳俊達。然而，農業部前部長陳吉仲、陳駿季、中央畜產會前董事長林聰賢、前畜牧司長張經緯、前副司長李宜謙等5人被告發瀆職、圖利罪嫌部分，檢方均認定無不法而簽結。

檢方指出，農業部2023年開放12個國家專案進口雞蛋，畜產會簽約進口雞蛋的廠商，除超思公司外，還有多家廠商，並於考量超思公司有進口巴西進口的管道、進口日本雞蛋的實績，且可提出巴西官方開立檢疫及衛生證明、報價合理等因素，畜產會委託超思公司從巴西進口雞蛋，尚無違法，且超思公司是以自身款項匯款給巴西雞蛋供應商，再提出匯款單向畜產會請款，足認超思公司有足夠支付能力自巴西進口雞蛋。

檢方認為，畜產會辦理2023年雞蛋專案，分別與9家公司簽訂契約，自泰國、菲律賓、土耳其、美國、澳洲、巴西等國家進口雞蛋，並無獨厚或圖利超思公司。

檢方指出，陳吉仲就政策面進行決策，交由龔隆太、吳俊達等人採購，採購價格則由龔、吳與進口業者吳諭非處理，沒有證據證明陳吉仲有只是進口雞蛋的條件、請款流程等。

陳駿季當時是農業部政務次長，但進口雞蛋計畫是由張經緯主責；而張經緯雖是農業部畜牧司司長，但為使國內雞蛋供應充足，透過各個管道尋求國外的蛋源，並非單獨挑選超思公司，且張也僅規劃雞蛋進口政策交由畜產會執行，查無積極證據可證明張與吳諭非合謀詐欺。

檢方指出，採購雞蛋簽呈未見李宜謙的署名或簽核，且張經緯也指進口雞蛋事務是自己負責處理，難認李宜謙對於雞蛋進口事務有何具體職務行為存在。至於林聰賢，他只負責對外與產業界溝通，實際採購細節仍由龔、吳負責處理，他並未直接與吳諭非聯繫。

檢方表示，經查陳吉仲等5人金流並未發現異常，且吳諭非所詐領的款項也未發現有流入陳吉仲等5人帳戶，難認有違反貪汙治罪條例，無法認定有瀆職或圖利等犯行。

另外，針對進口雞蛋洗選蛋、液蛋虛偽標示部分，檢方函詢衛生福利部等單位，依據食品安全衛生管理法及衛福部訂定的「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」，液蛋產品應標示 「原產地（國）」及有效日期。