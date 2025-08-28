快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

南投師生戀6度載少女上摩鐵 他終身不得為師…上訴獲緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任南投某國中林姓管樂社林姓老師和女學生談師生戀，不顧對方未成年竟在教室親吻、撫摸，還6度載到汽車旅館性交、猥褻，南投地院一審以林戕害少女身心，依妨害性自主等罪判他1年8月，台中高分院二審考量林認罪未卸責，撤銷改判後宣告緩刑4年，仍可上訴。

檢警調查，林男2021、2022年認識社團國三少女，雙方互有好感，後來少女畢業回學校陪學弟妹團練，林2022年7月就趁中間空檔在舊樂器室內親吻、撫摸對方胸部及下體。

同年8月至10月，林6度開車載少女到汽車旅館性交、猥褻多次，後來因學生家長發現訊問後才曝光。

檢方訊時，林男均坦承不諱，與少女證詞相符，且2人電子郵件往來內容，足認定雙方確實有超越師生分際互動。檢方勘驗手機對話也發現，林曾傳「我那一天應該沒有很進去」、「有沒有可能，沒極力拉扯才不會立刻流血」，可證明2人曾性交，另有到旅館住宿紀錄可佐。

南投地院一審認為，林男對未滿16歲女子性交，影響其身心健全、人格發展造成負面影響，考量他犯後始終坦承，已和少女和解賠償，審酌他嚴重戕害少女身心，惡性非輕，不予以宣告緩刑，依對14歲以上未滿16歲少女性交等7罪，判林男1年8月，其中8月得易科罰金。

林男不服上訴，主張一審量刑過重，他一時失慮犯案，事後遭學校解聘，終身不得再任教師，目前靠打零工維生，仍有妻子、孩子要照顧，若入監勢必無尋謀生之道。

台中高分院二審查，林男其中幾罪符合自首，依法予以減刑，另考量林男無前科，素行良好，屬於初犯，且自始坦承犯行，正視幾非並未推諉卸責，少女父母也表示不追究其刑責，同意緩刑，斟酌再三後認林男經此教訓當知戒慎，無再犯之虞，宣告緩刑4年。

林姓管樂老師和少女談師生戀，事後遭解聘終身不得為師。示意圖／ingimage
林姓管樂老師和少女談師生戀，事後遭解聘終身不得為師。示意圖／ingimage

南投 猥褻 未成年 汽車旅館

南投師生戀6度載少女上摩鐵 他終身不得為師…上訴獲緩刑

