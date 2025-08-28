網紅之戰！連千毅因連續槍擊案還在坐牢 遭「勾惡」提告這罪又判刑

因案在監服刑的直播主連千毅，因起底網紅「勾惡」身分遭提告，宜蘭地方法院近日依違反個資法，判處連千毅有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

39歲的連千毅是在6年前與寵物店業者鄭又仁發生衝突引發「直播主之亂」，在高雄街頭發生一連串砸店、開槍的暴力犯罪，驚動當時的內政部長徐國勇、警政署長黃明昭。後續檢警逮捕雙方人馬，掃蕩連千毅所屬「天道盟太陽會高雄分會」，共起訴27人，連千毅被依組織犯罪、槍砲彈藥刀械管理條例等罪判刑7年，前年6月入監服刑，移監到宜蘭監獄。

連千毅另外也因為2022年4月在臉書「蘭庭精品」粉絲專頁，起底「勾惡」的本名、從事過的職業、畢業學校、照片、商業活動等個人資料，供不特定多數人觀覽，遭到勾惡提告。

宜蘭地方法院審理時，「勾惡」表示，他不喜歡讓人知道本名，Youtube頻道名稱是「勾起你心中的惡」，到2022年4月21日前都沒有公開真實姓名等資訊，是網友到他頻道影片下方留言說知道他是誰，他才找出是連千毅發布他的個資。

連千毅陳述，「勾惡」拍影片挑釁他去照會他的真實身分，以為他沒本事，殊不知他跟江湖大哥交情匪淺，透過網友及私下打聽就可以知道，還有眾多粉絲去詢問勾惡的來歷。法官認為，連千毅為查知「勾惡」身分，大量進行個人資料蒐集及查證，證明勾惡確實未曾自行公開個人資料。