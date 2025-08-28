父債子償？南投男子恐嚇國中生「到學校亂」索債判刑3月

南投陳姓男子因債務糾紛，未能與欠款人魏姓男子面對面解決，竟將矛頭轉向魏男就讀國中的兒子，透過簡訊恐嚇少年「要到學校亂」，南投地方法院依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判處陳男有期徒刑3月。

31歲陳姓男子與魏姓男子因金錢往來產生糾紛，多次要求魏男還款未果。前年7月某日下午，陳男到魏男住家門外叫囂未果，隔日改以借來的手機傳訊息給魏男就讀國三、即將升高中兒子，要求少年勸父親出面，否則「一直來亂」。

陳男先後傳送訊息內容包括「弟弟你自己叫你爸主動跟我們聯絡，躲也躲不了一世，還是該面對…」、「如果不面對，到時我們亂去學校，你自己更丟臉而已」。隔日中午，他又透過簡訊傳送少年照片，寫道「你爸再不出來面對，你家外面都是這張照片，包含你考上的那間學校也是」，明顯意圖威脅少年。