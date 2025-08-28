白狼之子張瑋逃亡香港 提供線索致緝獲外逃通緝犯最多有百萬獎金

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占千萬資產，遭依業務侵占罪判處1年刑定讞。台北地檢署今年3月、4月傳拘無著，認定張瑋逃匿，向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並發布通緝。調查局官網公布通緝犯張瑋可能於2024年11月20日逃亡「香港」。

調查局獎勵提供線索緝獲外逃通緝犯實施要點指出「提供線索，致緝獲外逃通緝犯歸案者」將陳報法務部核定獎金，每名新台幣5萬至100萬元獎金，依通緝書所載罪名法定刑核發獎金，發獎金對象不限本國人。

調查局外逃通緝犯資料明細指出，華夏大地旅行社有限公司董事張瑋意圖為自己不法之所有，利用保管該公司玉山銀行尾號3721帳戶，將因業務持有合計新台幣1389萬8千元款項，以所示轉帳、提領現金之方式，挪為己用而予以侵占；張瑋可能潛逃時間、地點為2024年11月20日逃亡「香港」通緝罪名為「侵占」

台北地檢署今年3月28日通知張瑋到案執行，張瑋未到案，檢方核發拘票卻拘提未果，經查出張瑋另外的住居所，發出傳票訂於4月30日到案執行，張瑋仍未到案，檢方拘提無著認定張瑋早就逃匿，已向法院聲請沒入50萬元保證金獲准，並發布通緝。

全案源於，張瑋經營的「華夏大地」旅行社專接中國旅行團，2010年11月辦公司登記時，張瑋借款600萬元作登記資本，涉驗資不實違反商業會計法，且張瑋和妻子王姝茵共同侵占旅行社資產，犯罪所得各694萬9000元宣告沒收。

王姝茵涉銀行法部分改判無罪，但最高法院撤消發回更審，業務侵占等8罪判10月得易科罰金之刑，緩刑4年，義務勞務80小時，參加3場法治教育。張安樂僅犯捐稽徵法幫助逃漏稅捐罪、行使業務登載不實文書罪，應執行8月得易科罰金之刑；涉違反政治獻金法及業務侵占，一、二審無罪，檢方未上訴。