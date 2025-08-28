影／年輕女疑喝醉抓老鼠尾巴「大風車」 警將行文動保處研議開罰

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

年輕人喝醉後玩弄地溝鼠恐怕惹來裁罰，今天凌晨台北市大安區大安路一段一處燒烤店，一群年輕人因為嬉鬧聲引來轄區警方告誡，想不到警方剛走，年輕人竟抓起路旁的地溝鼠，先是一名女生用手抓住老鼠尾巴，老鼠身體不斷扭曲掙扎，女生見狀大笑，另一名男生接過老鼠同樣抓住尾巴後掄臂畫圓，老鼠像風車般被甩數圈，男生還助興喊：大風車！

不過這群年輕人玩弄溝鼠的畫面，被人拍下並放在網路，轄區敦南派出所獲報蒐證，目前已經鎖定這幾名廿多歲年輕人身分，警方將函文台北市動物保護處，由動保處檢視畫面是否有虐待動物嫌疑，再決定是否開罰。

警方說，今年凌晨近1時，有人報案大安路一段一處燒烤店，店門口一群年輕人講話大聲嬉鬧擾人安寧，警方隨即到場查處，現場有數名年輕人，警方告誡降低音量，年輕人態度配合表示陸續散去，警方離開前往查處其他案件。

不料其中一男一女可能已經酒醉，一名男生疑似抓住路旁的地溝鼠，穿黑色長裙的女生非但不怕，右手還接過老鼠尾巴，看老鼠身體扭曲掙扎，還模擬高空彈跳讓老鼠墜下又拉起，左手手指不時戳老鼠試探反應。

穿黑衣男生接過老鼠尾巴後，掄臂畫圓嘴上喊著：大風車，讓老鼠藉由離心力像風車轉動，一群人嬉鬧不已，另外還有男同伴在旁大笑。

有人將玩弄老鼠的過程錄影後放在網路，並指有路人見狀嚇壞，轄區警方獲報後，私底下也相當吃驚，有警員表示一般人因為怕髒或怕被抓咬，大概都不敢貿然徒手抓老鼠，想不到年輕人喝醉後什麼都敢做，連女生都敢玩老鼠，讓警方也感驚訝。

警方經社群媒體得知年輕人在警方離去後把玩溝鼠，查證確有此情形，警方檢附相關卷資後，由大安分局函轉台北市動物保護處處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

畫面左上角黑衣男生，抓住老鼠尾巴，掄臂畫圓讓老鼠藉由離心力像風車轉動。記者廖炳棋／翻攝
畫面左上角黑衣男生，抓住老鼠尾巴，掄臂畫圓讓老鼠藉由離心力像風車轉動。記者廖炳棋／翻攝
穿黑色長裙女生，右手抓住老鼠尾巴，看老鼠掙扎。記者廖炳棋／翻攝
穿黑色長裙女生，右手抓住老鼠尾巴，看老鼠掙扎。記者廖炳棋／翻攝

老鼠 女生 年輕人

