全家店員監守自盜 偷客人貨到付款上萬元現金被判刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市全家便利商店遇上監守自盜店員，不僅趁上班時偷現金，被抓後還不知悔改，判刑執行完後短短2個月又再犯，直接侵占客人交付的貨到付款現金數萬元，讓法官不禁感嘆這名店員沒有汲取教訓，反社會性重大，因此依犯業務侵占罪累犯處有期徒刑6個月併科罰金3萬元。

判決書指出，這名邱姓店員2022年9月到2023年1月間在楠梓區某全家擔任店員負責結帳、貨品上架，但他卻在任職期間，利用職務之便侵占客人交付貨到付款包裹的款項44458元挪為私用，直到被店長察覺有異調閱監視器才發現。

不過這早就並非他第一次犯案，邱姓店員早在2019年在仁武區當全家大夜班店員時，就曾利用收取客人給付現金或禮券工作時，偷偷從櫃台收銀機旁桌面下存放店內預購貨物收款金、預備找錢用零用金、禮券的抽屜，以右手從抽屜內抽出500元塞入制服口袋，直到後來被副店長發現現金短少才報警揭發。

邱姓店員當時否認偷錢，並辯稱自己是在整理抽屜，因為抽屜中有許多橡皮筋、不要的紙、筆等物品，但他沒有認真點交抽屜內的金額，稱抽屜內可能之前就已經短少500元 。

他更向法官委屈表示，事後他的薪水被店長押住，還被店長在辦公室內罵，所以店長叫他做什麼他就做什麼，店長給他2個選項，一是叫父母出面，二是自行處理，但他因跟家裡關係不好，因此決定自己處理，簽本票向店長承諾賠償1個月23K薪水。

第一次法官看他犯行顯可憫恕，因此酌量減輕其刑，依業務侵占罪判處有期徒刑3個月，事後邱姓店員沒有被關，而是付完罰金後又去楠梓的全家擔任店員，沒想到這次才剛付完罰金執行完刑期，他卻又再犯，還侵占多達4萬餘元。

第二次橋頭地院認為他構成累犯，第二次犯行的時間距離前案執行完畢相差僅2個月，顯見邱姓店員歷經前案有期徒刑執行完畢後，並未因而汲取教訓、心生警惕，仍一再犯案，除了要追回他侵占的數萬元，還要依法判刑，但因累犯加重後刑期至少7個月以上過於嚴苛，且考量他要照顧中風的父親還要幫家裡還債，因此法官斟酌後，判他6個月有期徒刑，併科罰金3萬元。

橋頭地方法院。圖／報系資料照
橋頭地方法院。圖／報系資料照

