曾教導共犯如何面對檢調…北市議員陳怡君及助理涉詐 確定看守所過中秋

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君及其助理張惠霖涉嫌詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地檢署偵結起訴，2人自6月初羈押禁見至今，日前期限屆滿，法院聽取2人及檢方意見後，仍認有羈押必要，裁定2人9月3日起延長羈押禁見2月。

裁定指出，2人因貪汙治罪條例等案遭檢方起訴，雖坦承公務員利用職務上機會詐財、偽造署押、使公務員登載不實罪，但否認洗錢罪、否認有收賄的對價關係，足認2人涉犯公務員利用職務詐財、偽造署押、使公務員登載不實、洗錢罪、不違背職務收賄罪等，犯嫌重大。

審酌2人職務上有緊密上下隸屬信賴關係，戶籍地與現居地相同，交情匪淺，有事實足認2人仍有滅證、勾串之虞；又因2人涉犯重罪，有逃亡、串證高度可能性，士林地方法院自2025年6月3日裁定2人羈押禁見。

因羈押期限將屆，法院8月19日訊問被告，聽取檢察官及2人和辯護人意見後，審酌張惠霖對全部犯罪事實認罪，陳怡君除洗錢罪外其他均認罪，且2人繳回犯罪所得；考量2人職務、知法犯法，偵查初期多否認及迴避案情，並非自始坦承犯行。

且全案後續仍有傳喚2人及其他證人交互詰問的必要，考量相關人員有一定情誼及聯繫，仍有相互聯繫、袒護或虛偽陳述的高度可能；況且2人曾有教導共犯如何面對檢調調查的情況，可見2人遵循法律的期待性較低，自然有保全證人及共犯不受勾串以利審判程序進行的必要，故羈押原因依然存在。

台北市議員陳怡君的辦公室主任張惠霖。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君的辦公室主任張惠霖。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君。記者李隆揆／攝影
台北市議員陳怡君。記者李隆揆／攝影

