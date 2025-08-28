審理陳水扁二次金改案 歌聲動聽的李奕逸被抽中為受命法官

台灣高等法院審理前總統陳水扁「二次金改案」，因受命法官兼任審判長陳芃宇調職離任，依法官會議決議，今日上午10點30分在司法大廈2樓法官研究室，公開以人工抽籤方式辦理分案。卯股法官李奕逸被抽中，擔任受命法官，合議庭將由庭長吳淑惠、陪席法官邱忠義組成。

李奕逸過去任職雲林地方法院時，因歌聲動聽、長相甜美，被稱讚宛如職業歌手。李女任職司法院憲法法庭書記廳研究法官時，也曾至經濟部經濟法制司介紹憲法訴訟法新制。

陳水扁因涉弊，2008年11月遭羈押後便關押在台北看守所，2013年因健康因素移到台中監獄附設培德醫院，2015年1月以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由，獲保外醫治。

目前陳水扁停審的案件包括2013年12月20日台北地院裁定停審的侵占總統府公文案、2014年1月28日台灣高等法院更一審裁定停審教唆偽證案、2015年5月13日北院停審的陳敏薰買官案洗錢部分與同年8月31日高院更一審停審的二次金改國泰併世華案。