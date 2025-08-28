她在蝦皮賣仿冒乖乖伸縮鑰匙圈 乖乖公司下單確認冒牌貨報案
林女在淘寶網購買仿冒乖乖鑰匙圈等商品，再到蝦皮網路商城兜售。乖乖公司人員發現下單購買，確定是仿冒品後提告。法官審理後，依違反商標法處林女拘役30天，不法所得沒收。考量她無前科、有悔意，宣告緩刑2年，但要提供40小時義務勞務。
判決指出，林女上「淘寶網」看到有賣家販賣未經乖乖公司授權的鑰匙圈伸縮拉環、卡套，去年5月間向賣家下單購買取得後，再透過網路連線至蝦皮購物網站開設的賣場，刊登「特價一個$99數量有限 新版乖乖護理師識別證伸縮拉環」等訊息與圖片，陳列仿冒商品，供不特定人上網瀏覽選購。
乖乖公司人員發現後，基於蒐證目的，去年7月9日下標購買，在收到4個仿冒商標的伸縮拉環鑰匙圈和1個伸縮拉環鑰匙圈及卡套後，確認是仿冒品並報案。
警方循線追查買家，通知林女今年1月1日到案，查出林女在當天下架商品時，已賣出100個仿冒商標的鑰匙圈伸縮拉環等商品，獲利3500元。
警方將全案函送基隆地檢署偵辦，檢察官偵查後認定林女涉嫌違反商標法，向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。
法官審理後，依林女在警詢及檢察官偵訊時的自白、告訴代理人證述和蝦皮賣場網頁列印資料、訂單詳情、蝦皮店到店代收款繳款證明顧客聯、包裹及商品照片和扣案伸縮拉環鑰匙圈、伸縮拉環鑰匙圈及卡套等事事證，認定林女犯行。
法官指林女犯商標法第97條後段，透過網路方式販賣侵害商標權之商品罪。林女意圖販賣而輸入、持有、透過網路方式陳列侵害商標權商品，應為販賣行為吸收，不另論罪。林女基於販賣侵害商標權商品犯意，自去年5月至今年1月1日多次販賣仿冒商品行為，獨立性極為薄弱，在刑法評價上應屬接續犯。
法官認為林女貪圖小利，侵害商標權人權益，且貶損我國國際形象，販賣侵權商品行為很不應該。審酌她無前科，犯後坦承犯行，兼衡犯罪動機、手段及自述家境勉可維等情狀，判拘役30天，易科罰金以1千元折算1日。
法官指出，林女先前未曾因故意犯罪判刑，因一時失慮觸法，犯後已知悔悟，經此偵審程序及科刑教訓，當知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑2年。但為使林女有所警惕，導正觀念，應於判決確定6個月內，向指定單位提供40小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。全案可上訴。
