快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

男大生留言「挑眉像鄧佳華」 女教師控妨害名譽求償70萬敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男大生2年多前加入追蹤林姓教師臉書粉絲專頁，被控在影片下方留言「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！」且在Google網路評論區給予一星負評，被控跟蹤騷擾及妨害名譽，林師求償70萬元，法官認該留言縱令林師感到不悅，仍屬對於可受公評事發表適當評論而駁回。

林師主張，學生於前年9月間在其貼文下方留言「妳們女生看到帥哥就是會高潮…」等與性有關不當言語，隨即被制止及封鎖。去年5月間又匿名在其影片下方留言「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！一樣會在講話時一直挑眉」，羞辱其長相像鄧佳華，使其為人師表專業良好形象受損，侵害名譽。

同時，去年8、9月間又在Google網路評論區也匿名惡意給予一星負評，不少師生知道該負評內容是在影射她，致她不堪其擾。

林師說，學生於去年7月對她提出妨害名譽告訴，經檢察官於同年11月為不起訴處分後，又於今年1月、5月、6月，對她提出妨害名譽、違反個人資料保護法、誣告、違反跟蹤騷擾防制法等告訴，致她身心俱疲。

然而，男大生否認曾經發表「妳們女生看到帥哥就是會高潮…」留言，應由林師負舉證責任。他主張，林師在其發表「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！一樣會在講話時一直挑眉」留言後，二度留言以「醜怪級」、「醜怪」稱呼他，又於8、9月間在其粉專發表文章公布其真實姓名、就讀學校、科系等個人資料，還發文故意欺負、貶抑他。

男大生認為，他在該粉專留言僅二次，內容也僅寥寥數語，反觀林師在長達5個月間持續發表對他欺負、貶抑、排擠文章。

台南地院表示，林師主張男大生曾於前年9月間在粉專原告貼文下方發表相關留言，經男大學生否認，林師並未提出任何證據。

另「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！一樣會在講話時一直挑眉的」，男大生以「講話時會一直挑眉」動作將林師與鄧佳華連結，並非以林師指摘關於鄧佳華外貌、職業或言行舉措，也無關乎性別。男大生觀看影片後發表留言稱林師特定動作與鄧佳華相似，究屬本於一定事實所表達個人主觀意見，並無任何謾罵、情緒性攻擊或詆毀個人名譽用字遣詞。

台南地院認為，該留言縱令林師感到不悅，仍屬對於可受公評之事發表適當評論，應受言論自由保障。另林師主張Google網路評論侵害其名譽權，僅泛稱「惡意給予一星負評」等，但其中言詞如何侵害其名譽權，如何處與客觀事實不符或涉及人身攻擊，均未具體說明。

至於男大生告訴林師違反個人資料保護法、違反跟蹤騷擾防制法兩案，於言詞辯論終結前尚未偵查終結。林師主張男大生對其跟蹤騷擾及侵害原告名譽權，均屬無據。

林姓女教師不滿遭男大生在其臉書留言男大生留言挑眉像鄧佳華，提告求償70萬元，法官認該留言縱令林師感到不悅，仍屬對於可受公評事發表適當評論而駁回。圖／摘自臉書
林姓女教師不滿遭男大生在其臉書留言男大生留言挑眉像鄧佳華，提告求償70萬元，法官認該留言縱令林師感到不悅，仍屬對於可受公評事發表適當評論而駁回。圖／摘自臉書

帥哥 負評 跟蹤騷擾

延伸閱讀

台南女律師被控詐團共犯交保檢抗告 台南地院今裁定加保60萬元

鄧佳華入獄1個月！好友探監曝他近況　不忍告知「女友已跑」實情

鄧佳華被甩有話要說？命理師：他覺得自己比Labubu好看

鄧佳華女友簡簡首現身！親揭3個月短命戀分手內幕「沒有蹭熱度」

相關新聞

白狼之子張瑋逃亡香港 提供線索致緝獲外逃通緝犯最多有百萬獎金

統促黨總裁「白狼」張安樂的兒子張瑋經營「華夏大地」旅行社驗資不實、侵占千萬資產，遭依業務侵占罪判處1年刑定讞。台北地檢署...

父債子償？南投男子恐嚇國中生「到學校亂」索債判刑3月

南投陳姓男子因債務糾紛，未能與欠款人魏姓男子面對面解決，竟將矛頭轉向魏男就讀國中的兒子，透過簡訊恐嚇少年「要到學校亂」，...

影／年輕女疑喝醉抓老鼠尾巴「大風車」 警將行文動保處研議開罰

年輕人喝醉後玩弄地溝鼠恐怕惹來裁罰，今天凌晨台北市大安區大安路一段一處燒烤店，一群年輕人因為嬉鬧聲引來轄區警方告誡，想不...

曾教導共犯如何面對檢調…北市議員陳怡君及助理涉詐 確定看守所過中秋

台北市議員陳怡君及其助理張惠霖涉嫌詐領助理費、收賄替建商關說建案等，士林地檢署偵結起訴，2人自6月初羈押禁見至今，日前期...

審理陳水扁二次金改案 歌聲動聽的李奕逸被抽中為受命法官

台灣高等法院審理前總統陳水扁「二次金改案」，因受命法官兼任審判長陳芃宇調職離任，依法官會議決議，今日上午10點30分在司...

她在蝦皮賣仿冒乖乖伸縮鑰匙圈 乖乖公司下單確認冒牌貨報案

林女在淘寶網購買仿冒乖乖鑰匙圈等商品，再到蝦皮網路商城兜售。乖乖公司人員發現下單購買，確定是仿冒品後提告。法官審理後，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。