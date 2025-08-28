男大生留言「挑眉像鄧佳華」 女教師控妨害名譽求償70萬敗訴

台南有名男大生2年多前加入追蹤林姓教師臉書粉絲專頁，被控在影片下方留言「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！」且在Google網路評論區給予一星負評，被控跟蹤騷擾及妨害名譽，林師求償70萬元，法官認該留言縱令林師感到不悅，仍屬對於可受公評事發表適當評論而駁回。

林師主張，學生於前年9月間在其貼文下方留言「妳們女生看到帥哥就是會高潮…」等與性有關不當言語，隨即被制止及封鎖。去年5月間又匿名在其影片下方留言「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！一樣會在講話時一直挑眉」，羞辱其長相像鄧佳華，使其為人師表專業良好形象受損，侵害名譽。

同時，去年8、9月間又在Google網路評論區也匿名惡意給予一星負評，不少師生知道該負評內容是在影射她，致她不堪其擾。

林師說，學生於去年7月對她提出妨害名譽告訴，經檢察官於同年11月為不起訴處分後，又於今年1月、5月、6月，對她提出妨害名譽、違反個人資料保護法、誣告、違反跟蹤騷擾防制法等告訴，致她身心俱疲。

然而，男大生否認曾經發表「妳們女生看到帥哥就是會高潮…」留言，應由林師負舉證責任。他主張，林師在其發表「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！一樣會在講話時一直挑眉」留言後，二度留言以「醜怪級」、「醜怪」稱呼他，又於8、9月間在其粉專發表文章公布其真實姓名、就讀學校、科系等個人資料，還發文故意欺負、貶抑他。

男大生認為，他在該粉專留言僅二次，內容也僅寥寥數語，反觀林師在長達5個月間持續發表對他欺負、貶抑、排擠文章。

台南地院表示，林師主張男大生曾於前年9月間在粉專原告貼文下方發表相關留言，經男大學生否認，林師並未提出任何證據。

另「感覺好像在看FBI帥哥鄧佳華哦！一樣會在講話時一直挑眉的」，男大生以「講話時會一直挑眉」動作將林師與鄧佳華連結，並非以林師指摘關於鄧佳華外貌、職業或言行舉措，也無關乎性別。男大生觀看影片後發表留言稱林師特定動作與鄧佳華相似，究屬本於一定事實所表達個人主觀意見，並無任何謾罵、情緒性攻擊或詆毀個人名譽用字遣詞。

台南地院認為，該留言縱令林師感到不悅，仍屬對於可受公評之事發表適當評論，應受言論自由保障。另林師主張Google網路評論侵害其名譽權，僅泛稱「惡意給予一星負評」等，但其中言詞如何侵害其名譽權，如何處與客觀事實不符或涉及人身攻擊，均未具體說明。