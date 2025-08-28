大量創LINE帳號助詐團 刑事局送辦系統商16人

李姓男子涉嫌成立系統商，以合法公司掩護招募員工，利用人頭門號大量創設LINE帳號售予詐騙機房以假投資方式詐財，經刑事局中打循線逮捕李男等16人，警詢後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，警方偵辦羅姓被害人遭假投資詐騙案，詐騙集團為取信被害人，還透過物流公司寄送高價精品予被害人，經循線追查鎖定37歲李姓男子涉案，刑事局中打第五隊立即與台中、台北、桃園等地警察局組成專案小組，並報請中檢指揮偵辦。

辦案人員蒐證後，今年1月至7月間發動多波行動，先於1月間查獲李姓系統商及旗下公司員工到案，4月及7月間擴大追查桃園及台南地區詐騙洗錢機房成員，共計有16人到案，並於搜索後第一時間說服尚未發覺遭詐騙的潛在被害人報案，及時防止財損擴大。

全案共查扣虛擬貨幣資產比特幣3.18顆與泰達幣7萬4525顆（折合新台幣約1293萬元）、現金新台幣747萬餘元、工作手機、人頭門號SIM卡等證物。

辦案人員查出，李男以合法申設公司為掩護，僱用員工利用人頭門號及手機電腦設備，大量創設LINE帳號售予境外詐騙機房使用，由詐騙機房於臉書等網路社群刊登投資訊息，吸引被害人加入假投資群組後，以投資黃金短期高額獲利等話術，並透過車手佯裝幣商與被害人面交，以現金入金虛擬貨幣方式，增加檢警查緝難度。

全案經清查計有23名被害人，財損金額超過1億7344萬餘元，全案警詢後依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法，將李男等16人移送台灣台中地方檢察署偵辦，並經檢方向法院聲請羈押李男獲准。