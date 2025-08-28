高雄男酒駕撞死清寒高職生 1死3傷被起訴

高雄市36歲鄭姓男子今年5月9日晚間與同事聚餐後，又趕往鼓山區續攤，幾杯黃湯下肚後開車上路，在同盟三路與九如三路口撞上3輛機車，造成李姓高職生喪命，李男顏姓女友則重傷昏迷，鄭男呼氣酒測值達每公升0.66毫克，雄檢今依酒駕致死罪嫌起訴，將由國民法官審理。

檢方調查，鄭男5月9日晚間6時許先到鼓山區某知名海鮮餐廳與同事聚餐，結束後當晚10時許，又前往另家餐酒館續攤，餐敘結束後當晚11時許，滿身酒氣的鄭男先載許姓同事返家，再沿同盟路開車返程。

行經同盟三路與九如三路口，因該路段正進行九如陸橋改建工程，帶著酒意開車的鄭男突然在工程路段衝向對向車道，撞上3輛機車才停下。

被鄭男撞擊的李姓高職生及後座顏姓女友被撞飛，李男傷重不治，顏女則受重傷，至今仍在住院中，另張姓、陳姓機車騎士及潘姓乘客則受輕傷，未送醫。

鄭男的轎車猛力撞擊機車騎士，車頭凹陷、前擋風玻璃碎裂，偏向一路旁才停下，警方到場後，鄭男呼氣酒測值達每公升0.66毫克，超過標準值二倍，渾身酒氣被依酒駕致死罪送辦。

喪命的李姓高職生與祖父母相依為命，半工半讀負擔自己學費，原本在幾個月就要畢業，可以全職工作來改善家中經濟，沒想到遇到死亡車禍，讓家屬無法接受，當初相驗時，家人氣得追打鄭男。

高雄地檢署偵辦後，認定鄭男酒駕事實明確，偵結依酒駕致死、過失傷害等罪起訴，後續將依國民法官法由國民法官參與審判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康