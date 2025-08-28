快訊

深入直擊！烏克蘭地下的女性無人機工廠

MLB／大谷翔平暌違749天奪勝！5局9K失1分又敲安 道奇4連勝M26

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

高雄男酒駕撞死清寒高職生 1死3傷被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市36歲鄭姓男子今年5月9日晚間與同事聚餐後，又趕往鼓山區續攤，幾杯黃湯下肚後開車上路，在同盟三路與九如三路口撞上3輛機車，造成李姓高職生喪命，李男顏姓女友則重傷昏迷，鄭男呼氣酒測值達每公升0.66毫克，雄檢今依酒駕致死罪嫌起訴，將由國民法官審理。

檢方調查，鄭男5月9日晚間6時許先到鼓山區某知名海鮮餐廳與同事聚餐，結束後當晚10時許，又前往另家餐酒館續攤，餐敘結束後當晚11時許，滿身酒氣的鄭男先載許姓同事返家，再沿同盟路開車返程。

行經同盟三路與九如三路口，因該路段正進行九如陸橋改建工程，帶著酒意開車的鄭男突然在工程路段衝向對向車道，撞上3輛機車才停下。

被鄭男撞擊的李姓高職生及後座顏姓女友被撞飛，李男傷重不治，顏女則受重傷，至今仍在住院中，另張姓、陳姓機車騎士及潘姓乘客則受輕傷，未送醫。

鄭男的轎車猛力撞擊機車騎士，車頭凹陷、前擋風玻璃碎裂，偏向一路旁才停下，警方到場後，鄭男呼氣酒測值達每公升0.66毫克，超過標準值二倍，渾身酒氣被依酒駕致死罪送辦。

喪命的李姓高職生與祖父母相依為命，半工半讀負擔自己學費，原本在幾個月就要畢業，可以全職工作來改善家中經濟，沒想到遇到死亡車禍，讓家屬無法接受，當初相驗時，家人氣得追打鄭男。

高雄地檢署偵辦後，認定鄭男酒駕事實明確，偵結依酒駕致死、過失傷害等罪起訴，後續將依國民法官法由國民法官參與審判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷，今被雄檢起訴。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷，今被雄檢起訴。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市三民區同盟三路出車禍，撞死李姓高職生，李的祖母到場痛哭。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市三民區同盟三路出車禍，撞死李姓高職生，李的祖母到場痛哭。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷，今被雄檢起訴。圖／讀者提供
鄭姓男子涉酒駕在高雄市同盟三路出車禍，釀1死4傷，今被雄檢起訴。圖／讀者提供

同事 酒駕 國民法官

延伸閱讀

高雄阿公阿嬤大白天在公園兒童遊戲區脫褲「野戰」 家長嚇傻急報警

林岱樺深陷助理費案認「被摧毀但重生」 強調不會退選高雄市長

疫情拉警報！高雄鼓山區登革熱今再添1例 累計8例住同一里

高雄登革熱群聚新增1例 積水孳生孑孓開罰逾50件

相關新聞

影／馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

CrazyHunter駭客集團今年2、3月間，陸續對馬偕、彰基等醫療機構及上市企業進行加密勒索攻擊，恐嚇要求給付贖金，調...

高雄男酒駕撞死清寒高職生 1死3傷被起訴

高雄市36歲鄭姓男子今年5月9日晚間與同事聚餐後，又趕往鼓山區續攤，幾杯黃湯下肚後開車上路，在同盟三路與九如三路口撞上3...

【重磅快評】尋找台灣的「卡普里奧法官」

有著「全美最暖法官」稱號的美國羅德島普羅維登斯市政法院首席法官卡普里奧（Frank Caprio），日前因胰腺癌病逝，將...

管理員骨折休假1年半遭質疑 北監：依請假規則辦理無特權

法務部矯正署台北監獄戒護科有名林姓管理員2023年間因「跑去病舍拿漫畫書」不慎受傷，卻獲主管默許，請了長達1年半的公傷假...

監守自盜！保全公司女主管金庫整鈔…狂偷53.4萬現金 連保證人也慘了

台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，共計達53萬4000元，一審被依業務侵占罪判刑8月...

王定宇臉書PO法國軍事考察行程 被控洩漏國家機密獲不起訴

立委王定宇2018年間辦理機密的國外考察行程，涉一路在個人臉書發布出國考察行程地點、行程細節「現在在法國東部的軍事基地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。