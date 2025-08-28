管理員骨折休假1年半遭質疑 北監：依請假規則辦理無特權
法務部矯正署台北監獄戒護科有名林姓管理員2023年間因「跑去病舍拿漫畫書」不慎受傷，卻獲主管默許，請了長達1年半的公傷假，引發「特權假」質疑；對此，北監今說明，強調全程依公務人員請假規則及醫囑辦理，並無優待或特殊待遇。
鏡週刊今報導指有吹哨者爆料，稱北監戒護科林員跑去病舍拿漫畫書不慎扭到腳，並非重傷竟請假1年半，還能在宿舍跑跳自如，甚至外出開車、騎車，看不出因公重傷。
北監副典獄長許國賢回應說，林姓管理員於2023年10月10日上班期間，不慎滑倒致右手骨折，因癒合不佳，依公務人員請假規則第4條第5款規定，按次審酌醫囑，自2023年10月10日起至今年4月9日止，核給公傷假療養。
許國賢表示，之後考量林員的復原情形及本監勤務需求，調整林員勤務至不需手部負擔的接見室執勤，由於上個月28日林員因須第三次動刀進行補骨手術，所以又再核予公傷假至今年10月9日屆滿2年之日止。
許強調，林姓管理員因骨折難癒，先後三度開刀，本監均依公務人員請假規則及醫院診斷證明書的醫囑內容診斷證明，審酌個案及人力調度情況覈實核定，完全依法辦理，並無優待或特權的「特權假」之說。
