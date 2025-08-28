監守自盜！保全公司女主管金庫整鈔…狂偷53.4萬現金 連保證人也慘了

台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，共計達53萬4000元，一審被依業務侵占罪判刑8月，緩刑2年；民事部分，台灣保全提告求償，台北地方法院判莊女、2名保證人要賠償53萬4000元，可上訴。

莊女（30歲）2015年8月17日至2023年7月27日擔任台灣保全整鈔室副組長，負責管理人員、整理帳務及鈔票，她2023年5月至7月間在新北分公司金庫內整鈔時，多次將鈔票侵占入己，共計53萬4000元。

因莊女將短少的捆紮鈔票送至庫房，由保全外勤人員將鈔票送至銀行，銀行人員點鈔時發現數量有異，通知台灣保全，公司清查紀錄才揭發案情。莊女坦承犯行並繳回犯罪所得。

法院認為莊女罔顧雇主信任，利用業務權限侵占經手的鈔票，使台灣保全受有財產損失，審酌她坦承犯行並繳回犯罪所得，依業務侵占罪判刑8月，並宣告緩刑2年。

民事部分，台灣保全主張莊女2022年邀2名保證人，共同簽立員工保證書，莊女若有欠款或舞弊、違反就職誓約書等規定，導致公司受有損害時，保證人也應按照實際損害數目，履行全部沒償責任，因此請求莊女、2名保證人賠償53萬4000元。

莊女指出，她對本金加利息不爭執，但本金部分也就是犯罪所得，她已經全數繳回並經新北地方法院沒收，她對機前已喪失實際支配。其中一名保證人則向法院表示有意願賠償，希望法院確定賠償數額；另一名保證人則未到庭，也沒有提出任何書面陳述。