快訊

深入直擊！烏克蘭地下的女性無人機工廠

MLB／大谷翔平暌違749天奪勝！5局9K失1分又敲安 道奇4連勝M26

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

聽新聞
0:00 / 0:00

監守自盜！保全公司女主管金庫整鈔…狂偷53.4萬現金 連保證人也慘了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，共計達53萬4000元，一審被依業務侵占罪判刑8月，緩刑2年；民事部分，台灣保全提告求償，台北地方法院判莊女、2名保證人要賠償53萬4000元，可上訴。

莊女（30歲）2015年8月17日至2023年7月27日擔任台灣保全整鈔室副組長，負責管理人員、整理帳務及鈔票，她2023年5月至7月間在新北分公司金庫內整鈔時，多次將鈔票侵占入己，共計53萬4000元。

因莊女將短少的捆紮鈔票送至庫房，由保全外勤人員將鈔票送至銀行，銀行人員點鈔時發現數量有異，通知台灣保全，公司清查紀錄才揭發案情。莊女坦承犯行並繳回犯罪所得。

法院認為莊女罔顧雇主信任，利用業務權限侵占經手的鈔票，使台灣保全受有財產損失，審酌她坦承犯行並繳回犯罪所得，依業務侵占罪判刑8月，並宣告緩刑2年。

民事部分，台灣保全主張莊女2022年邀2名保證人，共同簽立員工保證書，莊女若有欠款或舞弊、違反就職誓約書等規定，導致公司受有損害時，保證人也應按照實際損害數目，履行全部沒償責任，因此請求莊女、2名保證人賠償53萬4000元。

莊女指出，她對本金加利息不爭執，但本金部分也就是犯罪所得，她已經全數繳回並經新北地方法院沒收，她對機前已喪失實際支配。其中一名保證人則向法院表示有意願賠償，希望法院確定賠償數額；另一名保證人則未到庭，也沒有提出任何書面陳述。

台北地院認為莊女確實侵占金錢，雖莊女已經繳回犯罪所得，但依規定不影響被害人行使債權，縱使法院諭知沒收，被害人仍可基於民事請求權行使債權，取得執行名義後，再向執行檢察官聲請發還，因此仍判莊女、2名保證人皆應賠償53萬4000元。

台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，台灣保全提告求償，台北地方法院判莊女、2名保證人要賠償53萬4000元。圖／AI生成
台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，台灣保全提告求償，台北地方法院判莊女、2名保證人要賠償53萬4000元。圖／AI生成

保全 侵占 鈔票

延伸閱讀

前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

弟涉總統專機私菸案獲緩刑 邱議瑩：尊重司法

國安私菸案二審刑度大公開！軍士官中吳宗憲判最重 華航幫全數獲緩刑

獨／補簽到！關西鎮代主席涉詐領2450元出席費 判1年10月緩刑4年

相關新聞

影／馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

CrazyHunter駭客集團今年2、3月間，陸續對馬偕、彰基等醫療機構及上市企業進行加密勒索攻擊，恐嚇要求給付贖金，調...

高雄男酒駕撞死清寒高職生 1死3傷被起訴

高雄市36歲鄭姓男子今年5月9日晚間與同事聚餐後，又趕往鼓山區續攤，幾杯黃湯下肚後開車上路，在同盟三路與九如三路口撞上3...

【重磅快評】尋找台灣的「卡普里奧法官」

有著「全美最暖法官」稱號的美國羅德島普羅維登斯市政法院首席法官卡普里奧（Frank Caprio），日前因胰腺癌病逝，將...

管理員骨折休假1年半遭質疑 北監：依請假規則辦理無特權

法務部矯正署台北監獄戒護科有名林姓管理員2023年間因「跑去病舍拿漫畫書」不慎受傷，卻獲主管默許，請了長達1年半的公傷假...

監守自盜！保全公司女主管金庫整鈔…狂偷53.4萬現金 連保證人也慘了

台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，共計達53萬4000元，一審被依業務侵占罪判刑8月...

王定宇臉書PO法國軍事考察行程 被控洩漏國家機密獲不起訴

立委王定宇2018年間辦理機密的國外考察行程，涉一路在個人臉書發布出國考察行程地點、行程細節「現在在法國東部的軍事基地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。