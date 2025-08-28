快訊

深入直擊！烏克蘭地下的女性無人機工廠

MLB／大谷翔平暌違749天奪勝！5局9K失1分又敲安 道奇4連勝M26

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

王定宇臉書PO法國軍事考察行程 被控洩漏國家機密獲不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委王定宇2018年間辦理機密的國外考察行程，涉一路在個人臉書發布出國考察行程地點、行程細節「現在在法國東部的軍事基地，目前正要搭高鐵回巴黎」等文，遭告發疑洩漏國家機密。台北地檢署今偵結，認定考察行程非屬國家機密，給予不起訴處分。

起訴指出，王定宇2018年7月23日至同年月31日出國考察行程，在臉書發文「台灣桃園時間23：34，軍事考察機密行程，即將出發，十天後見！」「當地時間上午8：51，歐陸的天空、大地，國防機密考察抵達歐陸第一天」、「早安，法國巴黎時間早上6：35，我要開始今天的工作囉，一起加油！」「與法國Asia Centre、ifri等法國重要智庫，進行對話，台灣跨黨派國會議員，針對法國智庫學者的提問，分別闡述，也走訪了台灣在法代表處，為剛到任的新駐法代表吳志中加油打氣」、「現在在法國東部的軍事基地，目前正要搭高鐵回巴黎」等，涉違反國家機密保護法洩漏國家機密、刑法洩漏國防以外應秘密消息罪嫌。

檢方調查，此考察行程是立法院第9屆第5會期外交及國防委員會列為「機密考察」，經數次函詢外交及國防委員會、國防部海軍司令部提供資料，外交及國防委員會僅一再回覆此「國外考察第2次」議程是依據召委王定宇、呂玉玲指示辦理；海軍司令部則明確表示，未參與此考察行程，無任何機密等級及核定文號可提供。

檢方指出，國家機密指，為確保國家安全或利益而有保密之必要，對政府機關持有或保管之資訊，經依國家機密保護法核定機密等級者。檢方認定，此考察行程未經國家機密保護法或其他法令核定機密等級、保密條件等，非屬國家機密、國防秘密甚明，王定宇犯罪嫌疑不足給予不起訴處分。

民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

機密 考察 行程 王定宇

延伸閱讀

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

明年國防預算將達GDP3% 王定宇：展現自我安全決心

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

國民黨版「南方四賤客」炸裂！綠控影射賴清德 藍酸：此地無銀三百兩

相關新聞

影／馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

CrazyHunter駭客集團今年2、3月間，陸續對馬偕、彰基等醫療機構及上市企業進行加密勒索攻擊，恐嚇要求給付贖金，調...

高雄男酒駕撞死清寒高職生 1死3傷被起訴

高雄市36歲鄭姓男子今年5月9日晚間與同事聚餐後，又趕往鼓山區續攤，幾杯黃湯下肚後開車上路，在同盟三路與九如三路口撞上3...

【重磅快評】尋找台灣的「卡普里奧法官」

有著「全美最暖法官」稱號的美國羅德島普羅維登斯市政法院首席法官卡普里奧（Frank Caprio），日前因胰腺癌病逝，將...

管理員骨折休假1年半遭質疑 北監：依請假規則辦理無特權

法務部矯正署台北監獄戒護科有名林姓管理員2023年間因「跑去病舍拿漫畫書」不慎受傷，卻獲主管默許，請了長達1年半的公傷假...

監守自盜！保全公司女主管金庫整鈔…狂偷53.4萬現金 連保證人也慘了

台灣保全莊姓女整鈔室副組長前年在金庫內整鈔時，趁機多次將鈔票侵占入己，共計達53萬4000元，一審被依業務侵占罪判刑8月...

王定宇臉書PO法國軍事考察行程 被控洩漏國家機密獲不起訴

立委王定宇2018年間辦理機密的國外考察行程，涉一路在個人臉書發布出國考察行程地點、行程細節「現在在法國東部的軍事基地，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。