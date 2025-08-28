王定宇臉書PO法國軍事考察行程 被控洩漏國家機密獲不起訴

立委王定宇2018年間辦理機密的國外考察行程，涉一路在個人臉書發布出國考察行程地點、行程細節「現在在法國東部的軍事基地，目前正要搭高鐵回巴黎」等文，遭告發疑洩漏國家機密。台北地檢署今偵結，認定考察行程非屬國家機密，給予不起訴處分。

起訴指出，王定宇2018年7月23日至同年月31日出國考察行程，在臉書發文「台灣桃園時間23：34，軍事考察機密行程，即將出發，十天後見！」「當地時間上午8：51，歐陸的天空、大地，國防機密考察抵達歐陸第一天」、「早安，法國巴黎時間早上6：35，我要開始今天的工作囉，一起加油！」「與法國Asia Centre、ifri等法國重要智庫，進行對話，台灣跨黨派國會議員，針對法國智庫學者的提問，分別闡述，也走訪了台灣在法代表處，為剛到任的新駐法代表吳志中加油打氣」、「現在在法國東部的軍事基地，目前正要搭高鐵回巴黎」等，涉違反國家機密保護法洩漏國家機密、刑法洩漏國防以外應秘密消息罪嫌。

檢方調查，此考察行程是立法院第9屆第5會期外交及國防委員會列為「機密考察」，經數次函詢外交及國防委員會、國防部海軍司令部提供資料，外交及國防委員會僅一再回覆此「國外考察第2次」議程是依據召委王定宇、呂玉玲指示辦理；海軍司令部則明確表示，未參與此考察行程，無任何機密等級及核定文號可提供。