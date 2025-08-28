扯！半年內住家遭闖空門6次 小偷是「親兒子」…竹南婦損失15萬
苗栗縣竹南市區一名邱姓婦人指出，自家住宅半年內多次遭賊闖空門進屋盜竊，昨晨住家再度被光顧，陸續6次遭竊10多萬元現金，損失慘重，忍無可忍才將竊賊爬窗監視器畫面PO網曝光，提醒居民要小心「門窗記得鎖好！」
家住竹南鎮建國路288巷一帶、從事居服員的邱婦指出，住宅從5、6月開始到最近一次是8月27日，陸續被竊賊闖空門偷盜6次，損失金錢約15萬元，另外竊賊還剪斷監視器線路，維修金額也是一筆花費，目前已向當地派出所報案，希望竊賊能早日被逮捕。
從監視器畫面拍下竊賊爬氣窗開鎖畫面，邱婦也認出前面兩次來偷的，就是她與前夫生的小兒子。她說，竊賊進屋搜刮財物時，皮夾現金、零錢罐都不放過，當中不僅有要給服務對象代購的便當錢，也有自己要付款的汽車、輪胎維修費現金，昨上午起床發現放在一樓客廳包包現金大約23000元又被偷，才再度報案。
據了解，竊賊是邱婦與前夫所生的小兒子，母子幾乎無聯繫，且兒子不住在竹南，目前無業，可能出現在後龍、苗栗、竹南、頭份等地區，是否缺錢才跑到她跟現任老公住家偷竊，真正原因邱婦自己也不知道，只希望警方能早日把他逮捕。
轄區警方表示，經掌握相關跡證，懷疑進屋盜竊男子都是同1人，且是被害人家中親友，目前已鎖定賴姓男子涉嫌重大，將通知他到案說明，以釐清案情，保障報案人權益，並依法追究相關責任。
警方也提醒民眾務必提高警覺，切勿將大筆現金或有價貴重物品存放家中，出門時務必確實上鎖門窗，避免遭有心人士覬覦；如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，共同維護居家安全。
