傳影片挑釁遭砍死 主嫌辯用西瓜刀不必然要殺人…上訴維持9年3月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

袁姓男子4年前在西門町日租套房遭砍，男子劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國被依殺人罪起訴，台北地院變更起訴法條，依傷害致死罪判主嫌劉宗仁9年3月徒刑。案經上訴，劉否認想殺人，堅稱「使用西瓜刀不必然就是要殺人」，台灣高等法院今判上訴駁回。

袁姓男子2021年7月17日下午入住台北市成都路的日租套房，第2天凌晨1點多，劉宗仁（34歲）等人隨之進入，不到5分鐘就離開；袁被發現躺在屋內地板上呻吟，左大腿有明顯刀傷，送醫仍因失血過多死亡。警方調閱監視器，循線逮捕劉宗仁、莊賀程（27歲）、李立國（46歲）、簡建國（34歲），依殺人罪移送台北地檢署偵辦。

檢察官調查，劉宗仁與袁姓男子因毒品買賣有1000元財務糾紛，袁約劉到套房，表示欲還款。劉找來莊賀程、李立國、簡建國助陣，袁嗆聲要丟汽油彈報復惹怒劉宗仁，劉持西瓜刀砍袁左大腿。檢方將4人全依殺人罪嫌起訴。

北院開庭時，劉宗仁承認傷害致死罪，但否認殺人。劉表示，他沒有要殺死袁的想法，莊賀程、李立國、簡建國3人則否認犯罪，請求法官判他們無罪。

死者父親說，「錯的人沒有人會說『我錯了！』都是狡辯！」質疑抄心經就能靜下來？他說，母親因思念孫子而過世，劉宗仁卻一點誠意都沒有，真的有認錯就在監獄裡面修行，還說「希望從重量刑，假釋也不必了」。

檢察官指劉宗仁用西瓜刀往死者左大腿深刺，割斷左側股的動脈，一般人都知道動脈破裂會致死，劉主觀上確有殺人犯意，且案發後迅速離開現場，該當刑法殺人罪。

北院審理發現，袁當天先傳送「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」挑釁影片給劉宗仁，且房間內確實備有摺疊刀，劉有所顧慮。

北院認為無從證明劉是刻意要取命，但認定劉有傷害犯意，導致被害人死亡，改依傷害致死罪判劉9年3月刑，其餘3人也改依傷害致死罪幫助犯判刑，莊賀程判刑3年11月、李立國判刑3年11月、簡建國判刑3年6月。

檢方和被告皆上訴。高院審理時，劉承認傷害致死，否認殺人，並表示有意願和被害家屬和解，但仍未賠償；莊、李、簡仍作無罪答辯。

檢察官表示，袁姓死者的左大腿被剖開，慘不忍睹，不是只有砍頭、腦、心臟、頸部才算有殺人犯意，劉宗仁只砍1刀就讓人畢命，可見是凶狠的1刀，且也沒將袁送醫，袁死亡並不違反他本意；其餘被告都沒阻止，也構成幫助犯。

劉的律師指劉從國中就有精神疾病，從小被家暴，10歲就有自殺念頭，雖然行為時辨識能力正常，但他個性易衝動、暴怒，又因袁拍攝的挑釁影片，請求從輕量刑。簡建國說，不知道劉拿刀的目的，也不知道他下一步是什麼。

高院審理後，認為一審認事用法無違誤，量刑也妥適，今駁回上訴，被告還押。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

劉宗仁（後右）、莊賀程（前排右）、李立國（後排遮臉者）、簡建國（前排左）被控殺害袁姓男子，一審被依傷害致死罪判刑，台灣高等法院今駁回上訴，劉仍被處9年3月徒刑，莊判刑3年11月、李判刑3年11月、簡判刑3年6月。記者王宏舜／攝影
劉宗仁（後右）、莊賀程（前排右）、李立國（後排遮臉者）、簡建國（前排左）被控殺害袁姓男子，一審被依傷害致死罪判刑，台灣高等法院今駁回上訴，劉仍被處9年3月徒刑，莊判刑3年11月、李判刑3年11月、簡判刑3年6月。記者王宏舜／攝影

殺人 套房 死亡

