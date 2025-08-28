涉竊室友耳機手錶現金 國安局前士官判拘役50日

國家安全局周姓前士官涉嫌在寢室竊取3名室友的耳機、手錶及現金遭送辦。士院考量，周男與被害人成立調解，日前依陸海空軍刑法在營區竊盜罪判處拘役50日，緩刑2年，可上訴。

根據士林地方法院判決書，周男於民國110年7月間在國安局寢室竊取室友的無線耳機，因室友問起，周男私下把耳機丟棄；111年12月間，周男又竊取另一名室友現金新台幣1500元，事後坦承並歸還；112年11月間，周男再竊取第3名室友的手錶，因遭發覺後返還。國安局事後將周男函送偵辦。

士院審理後認為，周男竊得財物金額不高，均已返還被害人，犯罪情節輕微，且與被害人成立調解，並履行條件賠償完畢，審酌其素行、犯後態度、家庭經濟等情狀，依陸海空軍刑法在營區竊盜罪，共3罪，各處拘役30日，日前量處應執行拘役50日，若易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，可上訴。