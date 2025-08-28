涉竊室友耳機手錶現金 國安局前士官判拘役50日
國家安全局周姓前士官涉嫌在寢室竊取3名室友的耳機、手錶及現金遭送辦。士院考量，周男與被害人成立調解，日前依陸海空軍刑法在營區竊盜罪判處拘役50日，緩刑2年，可上訴。
根據士林地方法院判決書，周男於民國110年7月間在國安局寢室竊取室友的無線耳機，因室友問起，周男私下把耳機丟棄；111年12月間，周男又竊取另一名室友現金新台幣1500元，事後坦承並歸還；112年11月間，周男再竊取第3名室友的手錶，因遭發覺後返還。國安局事後將周男函送偵辦。
士院審理後認為，周男竊得財物金額不高，均已返還被害人，犯罪情節輕微，且與被害人成立調解，並履行條件賠償完畢，審酌其素行、犯後態度、家庭經濟等情狀，依陸海空軍刑法在營區竊盜罪，共3罪，各處拘役30日，日前量處應執行拘役50日，若易科罰金，以1000元折算1日，緩刑2年，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言