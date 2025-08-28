750萬筆學生個資遭盜賣案 台中補教負責人也花3萬買…認罪判緩刑

台南4年前查獲盜賣全台國中小、高中學生750萬筆個資集團，販售對象為補教業者，相關主嫌均已被判刑；台中另查出，順天儒林補習班陳姓負責人也花3萬多元向同業買學生個資，法院考量陳均認罪，依違反個人資料保護法判他5月，緩刑2年，可上訴。

檢調查，全案源於柴姓、張姓2名駭客2021年9月起，得知蔡姓補教老師有蒐集學生個人資料需求，認為有利可圖，由柴男自行入侵或指示張男從暗網取得帳號、密碼，並入侵各縣市教育局、公立學校網站，取得國中、國小學生個資，並存放於硬碟、雲端，再以每批15至120萬元賣給蔡。

當時經台南地檢指揮台南市調處破獲，台南地院依無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪判柴、張及蔡，各1年10月、1年10月，另依非公務機關非法蒐集、處理、利用個人資料罪判蔡10月，均緩刑4年。

台中地檢另偵辦台中市私立順天儒林等3間補習班的陳姓負責人，查出陳男（46歲）2021年間得知蔡有管道取得學生個資，同年10月就傳LINE向蔡購買，蔡則陸續傳「彰化國三」、「台中四校」、「僑泰」、「中投三校」、「弘文」及「西苑葳格」等EXCEL給陳。

陳取得後分別匯款1萬1600元、9300元、5100元及8400元給蔡，以此非法蒐集他人個資；檢方訊時，陳男全部坦承，並與蔡證詞相符，也有2人LINE對話紀錄、金流可佐，檢方依違反個資法起訴陳。

台中地院審酌，陳男非法蒐集學生個資導致外洩，侵害隱私及資訊自主權，考量陳在警巡、偵查及審理均坦承，另兼衡陳提出參與公益、捐款活動資料，無證據證明陳有從中獲利，認為他經此教訓當知警惕，無再犯之虞。