快訊

深入直擊！烏克蘭地下的女性無人機工廠

柯建銘該卸任總召？賴清德表態：黨團改選會更符合社會期待

傳放棄1年3000萬元商業代言費 李洋接首任運動部長代價大

750萬筆學生個資遭盜賣案 台中補教負責人也花3萬買…認罪判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台南4年前查獲盜賣全台國中小、高中學生750萬筆個資集團，販售對象為補教業者，相關主嫌均已被判刑；台中另查出，順天儒林補習班陳姓負責人也花3萬多元向同業買學生個資，法院考量陳均認罪，依違反個人資料保護法判他5月，緩刑2年，可上訴。

檢調查，全案源於柴姓、張姓2名駭客2021年9月起，得知蔡姓補教老師有蒐集學生個人資料需求，認為有利可圖，由柴男自行入侵或指示張男從暗網取得帳號、密碼，並入侵各縣市教育局、公立學校網站，取得國中、國小學生個資，並存放於硬碟、雲端，再以每批15至120萬元賣給蔡。

當時經台南地檢指揮台南市調處破獲，台南地院依無故取得公務機關電腦之電磁紀錄罪判柴、張及蔡，各1年10月、1年10月，另依非公務機關非法蒐集、處理、利用個人資料罪判蔡10月，均緩刑4年。

台中地檢另偵辦台中市私立順天儒林等3間補習班的陳姓負責人，查出陳男（46歲）2021年間得知蔡有管道取得學生個資，同年10月就傳LINE向蔡購買，蔡則陸續傳「彰化國三」、「台中四校」、「僑泰」、「中投三校」、「弘文」及「西苑葳格」等EXCEL給陳。

陳取得後分別匯款1萬1600元、9300元、5100元及8400元給蔡，以此非法蒐集他人個資；檢方訊時，陳男全部坦承，並與蔡證詞相符，也有2人LINE對話紀錄、金流可佐，檢方依違反個資法起訴陳。

台中地院審酌，陳男非法蒐集學生個資導致外洩，侵害隱私及資訊自主權，考量陳在警巡、偵查及審理均坦承，另兼衡陳提出參與公益、捐款活動資料，無證據證明陳有從中獲利，認為他經此教訓當知警惕，無再犯之虞。

中院審理後依成年人故意對少年犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法蒐集個人資料罪，判陳男有期徒刑5月，緩刑2年，應向公庫支付8萬元、提供60小時勞務，及接受法治教育2場，交付保護管束。

台中地院依違反個資法判補習班陳姓負責人5月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影
台中地院依違反個資法判補習班陳姓負責人5月，緩刑2年。記者曾健祐／攝影

個資 人資 台南

延伸閱讀

影／馬偕、彰基遭駭客勒索 調查局查CrazyHunter集團首腦為2陸籍人士

柯文哲、沈慶京、黃景茂「不認罪組」 今監看彭振聲認罪光碟

政院28日擬通過AI基本法草案 避免不必要蒐集個資

前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

相關新聞

國安私菸案6年翻盤 二審換罪名全減刑

國安特勤人員利用前總統蔡英文出訪專機夾帶近萬條私菸，國安局前少校吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判刑逾...

無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清

屏東市一名男子沒有駕照卻在去年8到10月間多次開車行經內埔鄉遭警方查獲3次，共開罰7.2萬元，男子都逾期未繳，移送屏東分...

台積電內鬼工程師 最重關14年

高檢署偵辦台積電2奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過...

剖肚盜神木謀「材」害命 越籍山老鼠5嫌起訴

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林慘遭山老鼠集團盜伐，檢警查出5名越南籍失聯移工組成的團伙鋸切台灣紅檜、扁柏及肖楠樹幹「...

北監爆命案！越南籍殺人犯 打死同房馬籍獄友

越南籍阮姓男子因殺害女友在台北監獄服刑，去年十二月打死同舍馬來西亞籍周姓男子，事件近期曝光，被質疑監所通報及管理有疏失。...

搞丟6.5公斤安毒偽造公文 調查官徐宿良判1年10月

調查局航業處基隆調查站二○一九年搞丟六點五公斤安非他命，檢方查出承辦調查官詹孟霖偽造公文稱送驗，組長徐宿良、副主任林聖智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。