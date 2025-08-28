台南養雞場勞資糾紛…老闆打死員工棄屍 二審仍判13年

台南養雞場老闆林奕銘與謝姓男員工有勞資糾紛，去年2月間謝兩度到場外放鞭炮，林持木棍查看後發生衝突，林持棍攻擊其鼻部，並拖至頂店橋推落橋下死亡，國民法庭依殺人罪判13年，不服上訴，台南高分院上午宣判，駁回上訴，仍判13年。

合議庭審理時，林的律師主張被告自首，且無殺人犯意，頂多成立傷害致死，希望法官明察秋毫。律師說，林一開始確實有些害怕，但在警方未發現犯罪事實前，已主動投案。

然而，死者子女提出其土地登記謄本，指同月17日有土地買賣，質疑脫產給妻子，還說林涉刪除與父親關鍵性對話紀錄。告訴代理人也說，林指死者到養雞場放鞭炮至雞隻驚嚇死亡，案發8日當天並無雞隻死亡。

林否認有脫產情事，指該筆土地是與伯公共同持分，持有四分之一土地，另四分之三他有優先購買權，剛好那段時間伯公過世，伯父同意出售，而由妻子購入，全權由妻子經手。他說，雞隻受驚嚇後2周內陸續死亡，據查，2周內有數十隻雞隻死亡。

林奕銘當庭提200萬願彌補其損害，死者女兒不滿他再三辯解，大罵「你就是殺人凶手」。死者兒子說，案發後均未表示要父親靈堂慰問，明明這段期間可以做很多事，還主張賠償金太高賠不起來，根本無意賠償。

「連看都不看，」他說，父親被推落5公尺的橋下，連交通工具也推落橋下，還想偽造交通事故。子女都說要從重量刑，至少無期徒刑。

檢方說，看到被告拒賠及家屬悲慟心情，自己也覺得蠻難過的，被告犯後態度不佳，把人打得半死，推落5公尺橋下，可見有殺人故意，迄今仍推卸責任，一點悔悟之心都沒有，建議求處15年。

林表示，這件事開始，他是被害者，在求助無援下才變成被告。他說，曾積極尋求合法途徑，報警、提告到驅離，均無法完全阻止對方。但對方到雞場放鞭炮已對其日以繼夜、辛苦掙來的雞場身家財產造成威脅，在法律無法保護下，如果換成你們呢？就算是拳擊場，上場前會簽生死狀，還有裁判在啊！