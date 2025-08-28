聽新聞
無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清
屏東市一名男子沒有駕照卻在去年8到10月間多次開車行經內埔鄉遭警方查獲3次，共開罰7.2萬元，男子都逾期未繳，移送屏東分署行政執行，分署清查發現，該男還有積欠其他公法債務未還，總共積欠20.9萬多元，多次通知都不繳，書記官決定對男子名下不動產查扣，男子姑姑得知後，連忙帶著男子來繳清欠款，避免家產淪為法拍。
屏東分署調查，該名男子有薪資、存款，執行扣薪後男子離職，存款餘額不足清償。承辦書記官調查發現，男子年少時受贈多筆不動產，男子多次違規不思改善，分署多次通知請盡速繳納，但男子未繳納或清償，書記官決定對男子名下不動產查封，男子姑姑來電詢問，承辦書記官仔細地向其說明須繳清欠款才能塗銷查封。
不久後，男子由姑姑、姑丈陪同一起到屏東分署，姑姑表示，因為男子無業，屢次闖禍規勸不聽，已經幫男子處理很多債務，避免家產淪為拍賣品，願意出面幫男子處理繳清欠款，以保全家產。
屏東分署表示，無照違規駕駛已修法加重處罰，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，依道路交通管理處罰條例第21條第1項規定最高可處2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。汽車駕駛人在五年內第二次無照駕駛者，依「道路交通管理處罰條例」第21條第2項規定，一律重罰2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛；如肇事致人重傷或死亡，得沒入該汽車。
屏東分署指出，交通部從2020年起辦理全國交通安全運動，9月為交通安全月，呼籲用路人負有守護道路交通安全之責，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍，讓「依法駕駛、守法用路」成為全民共識。
