快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

聽新聞
0:00 / 0:00

無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市一名男子沒有駕照卻在去年8到10月間多次開車行經內埔鄉遭警方查獲3次，共開罰7.2萬元，男子都逾期未繳，移送屏東分署行政執行，分署清查發現，該男還有積欠其他公法債務未還，總共積欠20.9萬多元，多次通知都不繳，書記官決定對男子名下不動產查扣，男子姑姑得知後，連忙帶著男子來繳清欠款，避免家產淪為法拍。

屏東分署調查，該名男子有薪資、存款，執行扣薪後男子離職，存款餘額不足清償。承辦書記官調查發現，男子年少時受贈多筆不動產，男子多次違規不思改善，分署多次通知請盡速繳納，但男子未繳納或清償，書記官決定對男子名下不動產查封，男子姑姑來電詢問，承辦書記官仔細地向其說明須繳清欠款才能塗銷查封。

不久後，男子由姑姑、姑丈陪同一起到屏東分署，姑姑表示，因為男子無業，屢次闖禍規勸不聽，已經幫男子處理很多債務，避免家產淪為拍賣品，願意出面幫男子處理繳清欠款，以保全家產。

屏東分署表示，無照違規駕駛已修法加重處罰，汽車駕駛人未領有駕駛執照駕駛小型車或機車，依道路交通管理處罰條例第21條第1項規定最高可處2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。汽車駕駛人在五年內第二次無照駕駛者，依「道路交通管理處罰條例」第21條第2項規定，一律重罰2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛；如肇事致人重傷或死亡，得沒入該汽車。

屏東分署指出，交通部從2020年起辦理全國交通安全運動，9月為交通安全月，呼籲用路人負有守護道路交通安全之責，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍，讓「依法駕駛、守法用路」成為全民共識。

行政執行署屏東分署承辦書記官聯繫移送機關與男子親屬。圖／屏東分署提供
行政執行署屏東分署承辦書記官聯繫移送機關與男子親屬。圖／屏東分署提供

屏東 債務 書記官

延伸閱讀

房市慘淡一葉知秋？新北分署法拍土城建商保留戶 底價曝光

影／台版「地面師」騙取不動產得手逾2億！南警逮20人有5地政士撤照

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

相關新聞

國安私菸案6年翻盤 二審換罪名全減刑

國安特勤人員利用前總統蔡英文出訪專機夾帶近萬條私菸，國安局前少校吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判刑逾...

無照男多次違規不繳欠款查封不動產 姑姑擔心家產法拍幫繳清

屏東市一名男子沒有駕照卻在去年8到10月間多次開車行經內埔鄉遭警方查獲3次，共開罰7.2萬元，男子都逾期未繳，移送屏東分...

台積電內鬼工程師 最重關14年

高檢署偵辦台積電2奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過...

剖肚盜神木謀「材」害命 越籍山老鼠5嫌起訴

南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林慘遭山老鼠集團盜伐，檢警查出5名越南籍失聯移工組成的團伙鋸切台灣紅檜、扁柏及肖楠樹幹「...

北監爆命案！越南籍殺人犯 打死同房馬籍獄友

越南籍阮姓男子因殺害女友在台北監獄服刑，去年十二月打死同舍馬來西亞籍周姓男子，事件近期曝光，被質疑監所通報及管理有疏失。...

搞丟6.5公斤安毒偽造公文 調查官徐宿良判1年10月

調查局航業處基隆調查站二○一九年搞丟六點五公斤安非他命，檢方查出承辦調查官詹孟霖偽造公文稱送驗，組長徐宿良、副主任林聖智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。