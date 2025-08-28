搞丟6.5公斤安毒偽造公文 調查官徐宿良判1年10月

調查局航業處基隆調查站二○一九年搞丟六點五公斤安非他命，檢方查出承辦調查官詹孟霖偽造公文稱送驗，組長徐宿良、副主任林聖智未上報。桃園地方法院昨將徐以公務員登載不實公文書罪判刑一年十月，判林無罪；可上訴，詹另行判決。

徐、詹另被控搞丟二公克毒郵包塗改結案，涉公務員登載不實公文書罪獲判無罪；徐盜賣毒品涉貪案審理中。法院認定，徐宿良身為直屬主管本應恪遵官箴，卻與部屬聯手隱瞞，對調查局信譽與司法偵辦造成嚴重傷害，事後態度否認犯行，毫無悔意，判刑一年十月。

法院認為，調查局督察處的訪談程序，侵害林聖智緘默權與辯護權，導致相關錄音、勘驗筆錄均無證據能力，檢方其他證據不足以形成確信，判決無罪。

徐宿良、詹孟霖因二公克毒郵包案證物遺失，被控以立可白塗改辦公登記簿，誆稱案件已轉交他單位結案。法院認為，登記簿屬內部備忘錄，不符公文書要件，也難以偽造文書罪論處，此部分判無罪。

起訴指出，二○一九年三月九日海關查驗美國郵包發現六點五公斤安毒，由詹孟霖承辦，調查進度停滯，檢察官數度催辦甚至去電詢問，航基站櫃遍尋不著查扣安毒；詹孟霖、徐宿良與林聖智共同商議，以毒品送鑑蒙混檢方，詹二○一九年十一月以公文系統擬具虛偽函稿，稱已送驗，使用修正帶塗改日期。

檢方追出徐宿良自二○一二年起勾結竹聯幫，盜賣他案查扣毒品，包括三萬顆一粒眠及逾二百公斤Ｋ他命，獲利一點六八億元，六點五公斤安毒於二○二二年在航基站鐵櫃被發現。