聽新聞
0:00 / 0:00

國安私菸案6年翻盤 二審換罪名全減刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

涉及國安私菸案的前少校吳宗憲表示，沒必要圖利自己或他人。記者王宏舜／攝影
涉及國安私菸案的前少校吳宗憲表示，沒必要圖利自己或他人。記者王宏舜／攝影

國安特勤人員利用前總統蔡英文出訪專機夾帶近萬條私菸，國安局前少校吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判刑逾十年，台灣高等法院昨改以對非主管監督事務圖利罪，判吳六年、張二年四月，立委邱議瑩胞弟邱彰信等中華航空三名主管獲緩刑；可上訴。

高院二審刑度全變輕。國安局上士駕駛劉尊彰一審被判刑七年，改判二年，宣告緩刑五年；國安特勤人員張家維一審判六年二月，改判一年八月，緩刑三年；李君偉、葉信宏、潘秉忠一審各判刑六年四月，改判一年十月，緩刑四年；黃柏維一審判刑六年四月，改判二年六月。

華航空品處前副總邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑二年八月，改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判一年六月，宣告緩刑三年，支付公庫一五○萬元；空品處前協理于堯一審判二年六月，改判一年五月，緩刑三年；空品處前組長黃川禎一審認定幫助貪汙判五年四月，褫奪公權五年，改判一年四月，緩刑三年；職員陳穎彥一審判二年，改判無罪。

高院指出，吳宗憲等八人犯貪汙治罪條例對非主管監督事務圖利罪，吳不認所為違法，張恒嘉、劉尊彰、潘秉忠、張家維、李君偉、葉信宏因自白又主動繳交犯罪所得減刑；邱彰信等三人是幫助犯對非主管監督事務圖利罪，依法減刑。

高院表示，吳宗憲等人犯行與詐術逃漏稅捐要件不同，雖以公務貨車載運，但物品不是漏稅物品，不符以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品罪要件，法律鑑定也如此認定，一審判決適用法律有所違誤，撤銷改判。

合議庭審酌吳宗憲等人沒有犯罪前科，吳等軍士官漠視應遵守勤務及職務等法令規範，圖得私人不法利益，嚴重損害人民對國家公務廉潔公正的信賴；邱彰信等三人為增加公司銷售額以提升業績，漠視銷售免稅商品法令規定，幫助國安人員超量購買免稅商品夾帶出關，所幸剛運出管制門即被查獲。

本案源於二○一九年七月十一日至廿二日，蔡英文出訪太平洋友邦，黃川禎將專機免稅菸品價目表提供給吳宗憲，吳轉發放侍衛室各單位與親友訂購免稅菸，專機返國當日，吳等人將九七九七條免稅菸以公用貨車載運駛出機場管制門，被調查局攔獲。

國安 私菸 華航 蔡英文 吳宗憲 邱彰信 邱議瑩

延伸閱讀

小英男孩嗆「知道我背後是誰嗎？」 吳宗憲轟：權貴把綠能變煉金術

前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

傳郭智輝爆「小英男孩」外還有更大尾？ 吳宗憲：歡迎檢舉為國做事

國安私菸案二審刑度大公開！軍士官中吳宗憲判最重 華航幫全數獲緩刑

相關新聞

國安私菸案6年翻盤 二審換罪名全減刑

國安特勤人員利用前總統蔡英文出訪專機夾帶近萬條私菸，國安局前少校吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判刑逾...

報廢食藥品成毒水肥 黑心集團勾結北市環保局稽查員偷排景美溪

桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司「新和食品」長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，將廢液...

2奈米機密外洩3內鬼最重求刑14年 台積電：追究到底

高檢署智慧財產檢察分署今天偵結台積電2奈米機密外洩案，以國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用等罪嫌，起訴陳力銘等...

住宅區洗車美容坊噪音爆糾紛 老闆恐嚇侮辱檢舉人被判拘役和罰金

彰化縣江姓男子在住宅區經營洗汽車美容坊，不滿被鄰居周姓男子檢舉違反都市計畫法，在里辦公室、臉書社群留言恐嚇與侮辱。彰化地...

NET告謝國樑涉犯強盜罪！基檢不起訴、高檢發回續查 檢方今仍處分不起訴

基隆東岸商場經營者易主，原業者主富公司（NET）指市府點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。基隆地檢署今年2月處...

工人爬9公尺高處不慎跌落致死 雇主賠償金額、被判刑期曝光

彰化縣一名謝姓工人在某碾米廠施做牆面浪板鎖固工程，爬上9公尺高的管加梯要鎖固時，不慎墜落，當場頭部變形、身體多處撕裂傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。