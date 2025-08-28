剖肚盜神木謀「材」害命 越籍山老鼠5嫌起訴

台灣扁柏遭山老鼠以電鋸直接切割，導致整棵巨樹最後枯死。圖／南投地檢署提供 南投縣仁愛鄉濁水溪事業林區珍貴山林慘遭山老鼠集團盜伐，檢警查出5名越南籍失聯移工組成的團伙鋸切台灣紅檜、扁柏及肖楠樹幹「開膛剖肚」，有千年扁柏因此枯死，並將木材賣給台籍業者銷贓，歷經1年多蒐證、偵辦，5名核心成員已遭羈押，昨依森林法起訴。

先前傳出山友在「馬海濮富士山」發現山老鼠盜伐神木，還在深山內紮營等情事，保七總隊也曾接獲巡山員通知，曾在常人難以到達、單程須步行2、3天的深山，遇到由4、5個外籍人士所組的疑似盜伐小組，對方一見外人經過便紛紛躲避，迅速消失在山區。

檢方調查，山老鼠集團由阮姓男子帶頭，夥同4名越南籍逃逸移工及其他共犯，以「人贓分離」手法作案：有人在山上以電鋸砍伐珍貴林木，有人負責運送，再交由吳姓等至少5名收贓業者切割成金磚等工藝品，高價販售牟利。

因為作案地點偏遠、地形險峻，集團成員為失聯移工，作案時頻繁更換車輛與車牌，還不斷變換下山路線，企圖躲避檢警追緝，增加查緝難度。

南投地檢署檢察官蘇厚仁指揮內政部警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊、南投縣警局仁愛分局，並會同林業及自然保育署南投分署等單位，歷經1年多緊密追蹤，透過監控、蒐證及橫向聯繫，終於掌握集團全貌，逐一將核心成員緝捕歸案。

檢警林專案小組於今年4月22日與5月15日兩波搜索行動，搜索南投、彰化、台中14處地點，查扣作案車輛4輛、大批工具及逾1.2公噸紅檜、扁柏與肖楠木料。5名核心成員均遭法院裁定羈押，檢方依森林法起訴。

護林員看到千年檜木，樹幹被鋸斷、劈開，樹脂滲出泥土，像流淌的血，心中充滿疼惜，更對山老鼠為了牟取暴利，將珍貴林木「開膛剖腹」的行徑深惡痛絕。