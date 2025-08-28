聽新聞
台積電內鬼工程師 最重關14年

經濟日報／ 記者張宏業／台北報導

高檢署偵辦台積電（2330）2奈米核心關鍵技術竊密案，查出前工程師陳力銘跳槽日商東京威力科創後，為得知「蝕刻機台」量產測試數據，透過時任工程師吳秉毅、戈一平竊取參數配方，昨（27）日依違反國家安全法、營業秘密等罪起訴陳、吳、戈等人，這是首宗違反國安法竊取國家核心關鍵技術營業秘密案。

陳力銘、吳秉毅、戈一平涉及國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，檢方分別求處七至14年重刑，三人在押，且均認罪，下周移審智慧財產與商業法院；廖姓工程師等三人僅涉營業秘密法告訴乃論罪，因台積電不提告，檢方予以簽結；至於是否有法人（東京威力）及自然人有相關刑責，高檢署分案續查。

全案因台積電察覺有異，今年7月8日向高檢署提出告訴。檢方密集偵訊陳力銘等三名被告及相關證人，分析相關電磁紀錄及證物後，認定三人犯罪事證明確，因事涉我國產業命脈之國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力。

