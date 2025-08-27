遭控侵占閨密逾30億獲不起訴 邱瓈寬發聲「感謝司法還清白」

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世後，乾兒子卻對邱女提告侵占等罪，金額超過30億元；台北地檢署認為，邱女經授權可處分、利用謝女財產及買賣股票帳戶，無侵占、詐欺或竊盜犯意，處分不起訴；邱女稍早透過律師賴芳玉發聲明，感謝司法還其清白。

據了解，2020年邱瓈寬受重病的謝姓閨密託孤，照顧未成年兒子，謝女後來因病過世後，生前龐大遺產由林姓兒子繼承。然而，這名謝姓女子身家背景強大，是大立光一名大股東的女兒。

邱瓈寬因為遭控侵占事件被媒體報導，報導波及已逝的摯友，讓她感到不捨與不忍，因此決定透過律師代為發聲。

邱瓈寬指出，謝女生前與林姓男子未婚同居生下一子，兩人長期因財產糾紛對簿公堂，林男不僅沒有支付任何扶養費，甚至未曾探視子女，謝女與她情同家人，相知相惜共同照護與陪伴。

邱瓈寬表示，2020年謝女士病逝於醫院，她依其託孤與長期照顧，處理後事並维繁子女原有生活。但孩子生父林男卻在喪禮中強行帶走子女，不讓她所有的關懷及探視，由於謝女小孩繼承鉅額遺產，但林男之前對小孩不聞不問，又與謝女有財務糾紛，其管理子女遺產正當性引發嚴重疑慮，司法亦查出款項流失。

為達成好友生前所託及維護子女權益，邱瓈寬積極向司法求助，並向社會局陳情，盼依「兒童及少年福利與權益保障法」第72條為子女設立信託，確保遺產被獨立保護，但卻未獲社會局回應。反之，林男以多起訴訟阻撓她善意作為，並有媒體報導誣控事件，幸司法已予澄清。