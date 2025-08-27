勾結黑幫盜賣1.68億毒品！最貪調查官貪汙案 一審部分判決涉貪未完待審

調查局航業處基隆調查站2019年搞丟查扣的6.5公斤安非他命，承辦調查官詹孟霖偽造公文佯稱已送驗，時任林姓副主任、組長徐宿良未上報，意外查出徐盜賣毒品涉貪，另又查出徐、詹搞丟2公克毒郵包塗改結案，桃園地院依行使公務員登載不實公文書罪將徐判1年10月，林無罪，詹另行判決；徐、詹又犯公務員登載不實公文書罪均獲無罪，徐涉貪案仍審理中。

起訴指出，2019年3月9日台北關查驗美國郵件發現6.5公斤安毒郵包，旋即移送航基站，由緝毒組調查官詹孟霖承辦，3月11日採樣0.65公克送交調查局鑑識科學處檢驗，證實為二級毒品甲基安非他命。然而，案件調查進度停滯，檢察官數度催辦，甚至去電詢問，航基站內部翻箱倒櫃遍尋不著這批6.5公斤安毒。

為免被究責，詹孟霖、徐宿良與副主任林聖智共同商議，以「毒品送鑑中」為由矇混檢方，詹孟霖於2019年11月更以公文系統擬具虛偽函稿，聲稱「阮如玉案毒品」已送鑑識科檢驗，甚至使用修正帶塗改日期，企圖以假文書掩蓋毒品失蹤事實。

檢方追查時，意外揪出徐宿良自2012年起勾結竹聯幫，盜賣他案查扣毒品，包括3萬顆一粒眠及逾200公斤K他命，獲利高達1.68億元，徐某名下與妻子、親屬存款超過1億元，案情曝光震驚全國。失蹤的6.5公斤安毒則於2022年間在航基站地下室鐵櫃內被發現，因前方堆置大量桶裝毒品原料而長期未被察覺，凸顯航基站管理嚴重失靈。

法院審理時，認定徐宿良身為直屬主管，本應恪遵官箴，卻與部屬聯手隱瞞，對調查局信譽與司法偵辦造成嚴重傷害，且事後態度否認犯行，毫無悔意，因此量處1年10月刑期。

至於時任副主任林聖智部分，法院認為調查局督察處的訪談程序侵害林某緘默權與辯護權，導致相關錄音、勘驗筆錄均無證據能力，且檢方其他證據不足以形成確信，依無罪推定原則，判林無罪。

此外，徐宿良、詹孟霖另因「荷蘭2公克毒郵包案」證物遺失，被控以立可白塗改辦公登記簿，誆稱案件已轉交他單位結案。法院審理認為，登記簿屬內部備忘錄，不符公文書要件，也難以偽造文書罪論處，此部分2人獲判無罪。

