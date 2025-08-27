快訊

住宅區洗車美容坊噪音爆糾紛 老闆恐嚇侮辱檢舉人被判拘役和罰金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣江姓男子在住宅區經營洗汽車美容坊，不滿被鄰居周姓男子檢舉違反都市計畫法，在里辦公室、臉書社群留言恐嚇與侮辱。彰化地方法院審結，依犯恐嚇危害安全罪、公然侮辱罪、強制罪，判處江男應執行拘役50天，罰金1萬元。可上訴。

判決書指出，周男因江男開設洗汽車美容坊時常發出噪音，夜不能眠，經溝通未果，周男2022年間向當地公所檢舉這家洗汽車美容坊違反都市計畫法，引起江男不滿，竟基於恐嚇的犯意，先透過周男的姑姑用LINE訊息稱「我也會用盡我的辦法讓他日子難過」、「我也會吵到讓他半夜不用睡」。

里長出面調解，江男在里辦公室說「我們人在發狠的時候，會全部殺掉…，因為他也都給我檢舉，那這樣大家一起死。…我要跟你溝通、我要跟你和好、我要出錢，這三點你都不接受，那這樣我們就來看，來看誰的口袋比較深，誰的時間比較多。」、「你不放過這個人，這個人也不會放過你，那就是互相傷害！」

法院調查江男2023年4月間曾在路邊對人說「他有在吃藥啦，可能醫生有說他沒救，…就是有問題，媽媽才不要他啦，…自閉症，不然就是心理變戀。」同年8月間在臉書社團留言自稱「遇到的還是一個疑似神經病頂級職業正義魔人，…在某公司上班…疑似有反社會人格」，江男具體指明周男的居住所、就識公司、姓名，使一般人藉由留言內容知悉江男毀損名譽對象是周男。

彰化地院審酌兩人是鄰居，江男未能以理性方式處理紛爭，反持續以不法方式或恐嚇、公然侮辱周男，或破壞周男的居住安寧，顯然欠缺法治觀念，行為實不可取；惟考量江男坦認犯行， 前科，犯罪動機及目的、經濟收入、家庭生活，衡酌周男所受損失，分別量處刑期如主文，並諭知易服勞役及易科罰金的折算標準。

江姓洗汽車美容坊業者恐嚇周姓檢舉人，被彰化地方法院判處拘役和罰金。記者簡慧珍／攝影
江姓洗汽車美容坊業者恐嚇周姓檢舉人，被彰化地方法院判處拘役和罰金。記者簡慧珍／攝影

LINE 恐嚇 公然侮辱

