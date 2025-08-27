報廢食藥品成毒水肥 黑心集團勾結北市環保局稽查員偷排景美溪

桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司「新和食品」長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，將廢液排進景美溪，並與北市環保局楊姓叔姪稽查員勾結包庇，桃檢依貪汙、廢清法及洩密等罪追加起訴21人，建請對成姓環保公司負責人母子從重量刑，聲請沒收不法4927萬萬餘元。

檢方調，北市環保局廢棄物處理管理科56歲楊姓清潔員和27歲姪子，明知萬芳環保科技公司並無合法資格，卻為了收取賄賂，選擇放水，萬芳公司自2018年6月至2024年9月間，以「報廢品」當作禮品，定期送上大量未拆封的洗衣精、洗衣膠囊、洗碗精、牙膏等仍具經濟價值的生活用品，甚至贈送飲水機。

楊姓叔姪稽查員對萬芳公司非法處理廢棄物睜隻眼閉隻眼，甚至為免萬芳公司遭稽查，多次提前洩漏攔查水肥車勤務，並在稽查紀錄上造假，放任萬芳公司非法處理廢棄物流竄多年。檢方痛批，這不是單純的怠惰，而是典型的「官商勾結」，嚴重侵蝕公務廉潔並依貪汙治罪條例、洩密罪等罪嫌將叔姪2人起訴，遭法院裁准聲押禁見。

起訴指出，北市萬芳環保科技公司自2019年起以「低價合法清運」名義吸引食品廠、藥廠業者委託處理報廢產品。該公司並無合法資格，卻在新北市深坑區設立非法場地，將收受的報廢食品、藥品拆封、混水、倒桶，再假冒「水肥」送進污水廠，或直接偷排到景美溪。景美溪是大台北地區重要水源之一，非法排放可能導致魚蝦窒息死亡，且有機物長期沉積河床，造成底泥污染，影響下游水質與生態。

桃檢國土專組檢察官賴瀅羽偵辦六和化工集團掩埋廢棄物案，進一步追查發現，旗下子公司新和食品自2022年12月至2024年12月間三度委託不具合法處理資格的萬芳公司清運報廢食品，金額龐大，部分報廢品仍具市場價值，甚至被轉售流入坊間，潛藏食品安全風險。

另萬芳公司長期再新北市深坑區設立非法場地，向不知情的食品、藥廠客戶收取報廢食品及藥品，並拆包、混水、倒桶，再偽裝成「水肥」送進污水廠，甚至直接偷排景美溪。成女不僅偽造污水廠、焚化爐文件，欺騙食品、藥廠客戶，還與某企業社北區現場葉姓負責人自2019年7月至2025年2月止，合作調派未領有許可證的車輛運送廢棄物。渠等非法清除、貯存、處理報廢食品及藥品等廢棄物，長達數年影響環境與食品藥品銷毀安全甚鉅。

檢廉警環專案小組今年2月25日起兵分多路發動4波搜索，分別至雙北市及桃園市等地執行搜索及稽查，查扣萬芳環保科技公司成女名下帳戶2537萬854元及北市環保局楊姓清潔員叔姪收受大量報廢品等物證。經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見被告楊姓清潔員叔姪、成女李男母子4人獲准，其餘被告則交保30萬元至5萬元不等。