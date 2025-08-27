NET告謝國樑涉犯強盜罪！基檢不起訴、高檢發回續查 檢方今仍處分不起訴

基隆東岸商場經營者易主，原業者主富公司（NET）指市府點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。基隆地檢署今年2月處分不起訴，NET聲請再議，高檢署4月發回續查。基檢今偵查終結，仍認罪嫌不足，處分不起訴。

基隆市前市長林右昌任內辦理東岸地下停車場招商，大日公司得標後，引進NET為協力廠商，並整建1樓及增建2至4樓空間，地上物由NET負責營運。謝市府前年重新辦理東岸停車場（含商場）招商，微風廣場出線，並在去年2月1日凌晨強制執行點移交作業。

NET也有投標但出局，事後主張出資興建2至4樓建物擁有產權，控告謝國樑和時任交通處長、停車管理科長、警一分局長和8名警員涉犯無故侵入他人建築物、竊佔、加重強盜及毀損等罪。檢方偵辦1年後，今年2月19日以罪證不足處分不起訴。

NET認為基檢不起訴處分理由有違誤，向台灣高等檢察署聲請再議。高檢署審查告訴人提出再議理由，認為一審偵查尚不完備，發回基檢續查。

基檢今天指出，東岸停車場原先委外營運案，簽約雙方是基市府與大日公司，NET並非當事人。大日與NET向市府提出商場改善計畫，三方會議資料載明闢建完成商場無償移轉予市府。市府前年9月審查確認大日不具續約資格，停車場（包含商場）營運權至去113年1月31日。

檢方認為，市府今年2月1日接管東岸停車場增建建物，以及所拆除、更換的門鎖，依契約約定均屬市府所有，難認謝國樑、局長、科長和分局長存有竊佔或毀損犯意。

NET主張市府的強制作為，讓公司人員無從接近、使用放置在東岸增建建物內的財物，認謝等4人涉犯加重強盜罪。

檢方調查，依卷內事證，東岸增建建物內NET人員的個人物品並未遭明顯挪動，隨後也由微風人員錄影裝箱，並在檢方偵查時點交發還，也難認謝等4人有侵害NET人員財物所有權犯意。

至於NET指控謝國樑等人在點移交作業涉有強制罪部分，因NET公司是法人，刑法強制罪是以自然人為發動對象，加上市府事前有通知NET點交期限，所以也難認謝國樑等4人有強制罪嫌。