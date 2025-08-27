快訊

王義川宣布辭政策會執行長 民進黨團幹部7長只剩柯建銘

明天高溫上看38度！午後慎防雷陣雨 下周恐再有熱帶擾動發展

我去函陸方籲提供陸配除籍證明 陸委會證實：數十人陳情遭刁難

聽新聞
0:00 / 0:00

工人爬9公尺高處不慎跌落致死 雇主賠償金額、被判刑期曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名謝姓工人在某碾米廠施做牆面浪板鎖固工程，爬上9公尺高的管加梯要鎖固時，不慎墜落，當場頭部變形、身體多處撕裂傷，送醫急救不治。劉姓雇主與謝男家屬成立調解，分期賠償224萬元。彰化地方法院審結，判處劉姓雇主有期徒刑5月，緩刑兩年。可上訴。

判決書指出，彰化縣某碾米廠把牆面浪板鎖固，發包給劉姓男子經營的企業社，劉男以日薪2500元僱用謝姓工人，2023年10月底施工，劉男未注意雇主對於高度2公尺以上的工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，包括設置適當的施工力，應指派構組配作業主管到作業現場辦理相關事項。

謝姓工人爬上高9公尺的管架梯，等待準備鎖固第四片牆面浪板時，不慎墜落地面致顱骨及顏面明顯變形凹陷、頭部10公分撕裂傷併腦組織外漏、顱內出血、身體多處撕裂傷，經送醫救治後仍因神經性休克死亡。

彰化地院審酌，劉男未於事前擬定職業安全防護設備或防止墜落措施的作業計畫，漠視法令課予雇主保護勞工的責任，致謝姓施工人員死亡，造成被害人家屬莫大傷痛，實有不該；惟考量劉男犯後坦承犯行，並已與謝姓工人的家屬成立調解，暨自陳智識、經濟狀況、家庭生活及被害人家屬意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金的折算標準。

彰化縣謝姓工人自9公尺高處墜落致死，地方法院判處劉姓雇主有期徒刑5月，緩刑兩年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣謝姓工人自9公尺高處墜落致死，地方法院判處劉姓雇主有期徒刑5月，緩刑兩年。記者簡慧珍／攝影

工人 雇主 職業安全

延伸閱讀

2歲童遭多次施虐送醫不治 生父被判18年喊太重上訴

拉布拉多導盲犬守護主人遇船難 幸運獲救「卻因1張紙」被判安樂死

李明德砸車被判服刑6個月「出來了」 演出《錦月如歌》因劣跡遭AI換臉

台南舞廳小姐酒毒駕撞死人 還在IG發文「心疼車子」被判8年半

相關新聞

竊取台積電2奈米核心技術 3內鬼工程師起訴求重刑

台灣高檢署偵辦台積電國家核心關鍵技術遭竊密案，今天依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、1竊取營業秘密罪，...

日籍男西門町揮五星旗喊「熱愛中國」 被驅逐出境嗆：言論自由是笑話

在抖音自稱「田中裕之」的日籍男子日前在西門町和另名日本人揮舞五星旗，持麥克風喊「台灣當然是中國的，我們都熱愛中國」等語，...

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

去年9月初裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地方法院強制處分庭法官呂政燁，明天起將調離現職；呂政燁因裁押柯，法界對其年度動...

住宅區洗車美容坊噪音爆糾紛 老闆恐嚇侮辱檢舉人被判拘役和罰金

彰化縣江姓男子在住宅區經營洗汽車美容坊，不滿被鄰居周姓男子檢舉違反都市計畫法，在里辦公室、臉書社群留言恐嚇與侮辱。彰化地...

報廢食藥品成毒水肥 黑心集團勾結北市環保局稽查員偷排景美溪

桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司「新和食品」長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，將廢液...

NET告謝國樑涉犯強盜罪！基檢不起訴、高檢發回續查 檢方今仍處分不起訴

基隆東岸商場經營者易主，原業者主富公司（NET）指市府點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。基隆地檢署今年2月處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。