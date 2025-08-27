工人爬9公尺高處不慎跌落致死 雇主賠償金額、被判刑期曝光

彰化縣一名謝姓工人在某碾米廠施做牆面浪板鎖固工程，爬上9公尺高的管加梯要鎖固時，不慎墜落，當場頭部變形、身體多處撕裂傷，送醫急救不治。劉姓雇主與謝男家屬成立調解，分期賠償224萬元。彰化地方法院審結，判處劉姓雇主有期徒刑5月，緩刑兩年。可上訴。

判決書指出，彰化縣某碾米廠把牆面浪板鎖固，發包給劉姓男子經營的企業社，劉男以日薪2500元僱用謝姓工人，2023年10月底施工，劉男未注意雇主對於高度2公尺以上的工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應訂定墜落災害防止計畫，包括設置適當的施工力，應指派構組配作業主管到作業現場辦理相關事項。

謝姓工人爬上高9公尺的管架梯，等待準備鎖固第四片牆面浪板時，不慎墜落地面致顱骨及顏面明顯變形凹陷、頭部10公分撕裂傷併腦組織外漏、顱內出血、身體多處撕裂傷，經送醫救治後仍因神經性休克死亡。