聽新聞
0:00 / 0:00
檢方囑託變價 台南分署9月2日拍賣堆土機、挖土機
行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，訂於9月2日上午10時在2樓拍賣室進行拍賣變價程序，而拍賣物品有1輛KOMATSU D60P堆土機、1輛SUMITOMO SH200挖土機，歡迎民眾到場競標。
台南分署表示，本案是受台南地檢署囑託變價拍賣檢察官偵查中扣押機具，因有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制及澈底剝奪犯罪所得。
為提高民眾應買意願，台南分署於8月26日在推土機及挖土機放置場所開放觀覽。台南分署提醒，本次拍賣推土機及挖土機拍定人須支付鑑定費用1700元。
台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證或相類身分證明文件，交予工作人員登記並領取號碼牌。同時，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言