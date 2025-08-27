檢方囑託變價 台南分署9月2日拍賣堆土機、挖土機

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，訂於9月2日上午10時在2樓拍賣室進行拍賣變價程序，而拍賣物品有1輛KOMATSU D60P堆土機、1輛SUMITOMO SH200挖土機，歡迎民眾到場競標。

台南分署表示，本案是受台南地檢署囑託變價拍賣檢察官偵查中扣押機具，因有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制及澈底剝奪犯罪所得。

為提高民眾應買意願，台南分署於8月26日在推土機及挖土機放置場所開放觀覽。台南分署提醒，本次拍賣推土機及挖土機拍定人須支付鑑定費用1700元。