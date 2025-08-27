快訊

檢方囑託變價 台南分署9月2日拍賣堆土機、挖土機

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，訂於9月2日上午10時在2樓拍賣室進行拍賣變價程序，而拍賣物品有1輛KOMATSU D60P堆土機、1輛SUMITOMO SH200挖土機，歡迎民眾到場競標。

台南分署表示，本案是受台南地檢署囑託變價拍賣檢察官偵查中扣押機具，因有保管所費過鉅或有困難情形，且為避免扣押物價值減損，經被告同意，於偵查中進行變價程序，以落實刑法沒收新制及澈底剝奪犯罪所得。

為提高民眾應買意願，台南分署於8月26日在推土機及挖土機放置場所開放觀覽。台南分署提醒，本次拍賣推土機及挖土機拍定人須支付鑑定費用1700元。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證或相類身分證明文件，交予工作人員登記並領取號碼牌。同時，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，訂於9月2日上午10時在2樓拍賣室進行拍賣變價程序。圖／讀者提供
台南分署指出，本次拍賣物品有1輛KOMATSU D60P堆土機、1輛SUMITOMO SH200挖土機，歡迎民眾到場競標。圖／讀者提供
台南 身分證 檢察官

相關新聞

竊取台積電2奈米核心技術 3內鬼工程師起訴求重刑

台灣高檢署偵辦台積電國家核心關鍵技術遭竊密案，今天依違反國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、1竊取營業秘密罪，...

日籍男西門町揮五星旗喊「熱愛中國」 被驅逐出境嗆：言論自由是笑話

在抖音自稱「田中裕之」的日籍男子日前在西門町和另名日本人揮舞五星旗，持麥克風喊「台灣當然是中國的，我們都熱愛中國」等語，...

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

去年9月初裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地方法院強制處分庭法官呂政燁，明天起將調離現職；呂政燁因裁押柯，法界對其年度動...

住宅區洗車美容坊噪音爆糾紛 老闆恐嚇侮辱檢舉人被判拘役和罰金

彰化縣江姓男子在住宅區經營洗汽車美容坊，不滿被鄰居周姓男子檢舉違反都市計畫法，在里辦公室、臉書社群留言恐嚇與侮辱。彰化地...

報廢食藥品成毒水肥 黑心集團勾結北市環保局稽查員偷排景美溪

桃園地檢署偵辦六和化工集團違法掩埋廢棄物案，循線追查子公司「新和食品」長年委託萬芳環保科技公司非法清運報廢食藥品，將廢液...

NET告謝國樑涉犯強盜罪！基檢不起訴、高檢發回續查 檢方今仍處分不起訴

基隆東岸商場經營者易主，原業者主富公司（NET）指市府點交違法，指控市長謝國樑等12人涉犯強盜等罪。基隆地檢署今年2月處...

