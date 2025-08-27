去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

去年9月初裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地方法院強制處分庭法官呂政燁，明天起將調離現職；呂政燁因裁押柯，法界對其年度動向議論不少，呂已確定明天回一般刑事法庭擔任審判長的工作。

司法官2025年年度調動明天生效，原強制處分庭的5名法官「3人留任、2名調動」，調幅近半。原本強處庭的配置是「霖股」朱家毅、「淨股」陳采葳、「圓股」宋雲淳、「果股」呂政燁、「軒股」許峻彬，明天起，新的事務分配「果股」由顏姓法官、「軒股」由黃姓法官勝任。

法院指出，例行事務分配依規定辦理，先由同仁填寫志願再從中挑出適合人選，呂政燁的職務調整沒有不同。

呂政燁由律師轉任法官，辦案風格明快，圈內評價很有特色；已故前民進黨主席施明德生前爆料有一次遇到呂審案，呂嗆「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」，但法院事後已提出澄清。