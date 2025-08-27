快訊

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年9月初裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地方法院強制處分庭法官呂政燁，明天起將調離現職；呂政燁因裁押柯，法界對其年度動向議論不少，呂已確定明天回一般刑事法庭擔任審判長的工作。

司法官2025年年度調動明天生效，原強制處分庭的5名法官「3人留任、2名調動」，調幅近半。原本強處庭的配置是「霖股」朱家毅、「淨股」陳采葳、「圓股」宋雲淳、「果股」呂政燁、「軒股」許峻彬，明天起，新的事務分配「果股」由顏姓法官、「軒股」由黃姓法官勝任。

法院指出，例行事務分配依規定辦理，先由同仁填寫志願再從中挑出適合人選，呂政燁的職務調整沒有不同。

呂政燁由律師轉任法官，辦案風格明快，圈內評價很有特色；已故前民進黨主席施明德生前爆料有一次遇到呂審案，呂嗆「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」，但法院事後已提出澄清。

呂政燁2024年9月5日輪值分案審理柯文哲的偵查中「第2次」羈押庭，因與同一庭法官朱家毅「前1次」無保請回法律見解不同，裁准羈押柯文哲後流言四起。

呂政燁曾裁定柯文哲羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
呂政燁曾裁定柯文哲羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

司法官 柯文哲 施明德 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

林俊言不正訊問彭振聲連累柯文哲？法官明勘驗偵查光碟

「小英男孩」外還有更大尾的？ 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪

賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

陳佩琪感謝朱立倫發正義之聲 要賴清德自證「沒有介入司法」

相關新聞

日籍男西門町揮五星旗喊「熱愛中國」 被驅逐出境嗆：言論自由是笑話

在抖音自稱「田中裕之」的日籍男子日前在西門町和另名日本人揮舞五星旗，持麥克風喊「台灣當然是中國的，我們都熱愛中國」等語，...

去年裁定羈押柯文哲 法官呂政燁明將調任刑事庭審判長

去年9月初裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地方法院強制處分庭法官呂政燁，明天起將調離現職；呂政燁因裁押柯，法界對其年度動...

討「四寶」槓上超基因 吳欣盈發聲明：母子親情羈絆不容物化汙衊

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後...

彰化8旬翁燒雜草波及縣定古蹟壽山堂 屋內文書被燒毀…遭判2月

陳姓老翁去年燃燒雜草，火勢波及彰化縣定古蹟田中陳氏壽山堂，致左側護龍屋頂燒毀、木質牆面碳化等損害，彰化地院近日依犯失火燒...

美濃盜採砂石案 檢警查扣重機具傳喚地主說明

高雄美濃區吉洋里有農地日前遭人盜採砂石，對此，高市府依法裁罰並在6月間將案件移送地檢署。橋檢今天指揮警方偵辦，到場查扣怪...

吳欣盈產子討臍帶血「四寶」 超基因：還是要簽提領單

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。