日籍男西門町揮五星旗喊「熱愛中國」 被驅逐出境嗆：言論自由是笑話

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

抖音自稱「田中裕之」的日籍男子日前在西門町和另名日本人揮舞五星旗，持麥克風喊「台灣當然是中國的，我們都熱愛中國」等語，因此遭移民署驅逐出境。田中裕之不滿，在抖音拍片嗆「台灣的言論自由真是個笑話」，並喊「我的老婆小孩都在台灣，見不到他們太殘忍了」，移民署相關人士指出，田中裕之並沒有符合暫緩執行強制驅逐出國。

田中裕之（HIROYUKI、42歲）昨天在抖音拍片喊冤說，只是揮舞著中國國旗，說台灣是中國的一部分，自己沒有犯罪，沒做壞事卻被趕走，他強調「這是事實，中國也在外交場合也強調這個事實，我說事實為什麼被趕走？我的老婆、小孩還在台灣，我如果見不到他就太可憐了」。

田中裕之抨擊，「在我看來台灣的民主制度、言論自由都是個笑話，我絕對支持一個中國原則，我支持中國大陸武力統一台灣」隨後透露，未來可能去中國大陸發展，呼籲大家支持、介紹他日文翻譯等工作。

對此，移民署相關人士指出，田中裕之是持觀光簽證來台，卻從事與目的不符行為，且涉犯入出國及移民法「有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞」規定，因此被強制驅逐出境；經調查，他並沒有暫緩執行強制驅逐出國的原因。

據了解，田中裕之和另名日籍男子（HAYATO、32歲）疑為了博取網路聲量，相約在西門町拍片，揮舞五星旗並高喊親中言論後上傳抖音，移民署24日接獲檢舉調查，確定拍片時間是18日，HAYATO拍完當天就搭機出境，而田中裕之仍在台，通知他至台北市專勤隊調查。

移民署釐清狀況後，認定2人持觀光簽證來台卻從事與目的不符活動，且言論違反入出國及移民法規定，25日依法開立強制驅逐出國與管制入境處分，禁止入國3年至5年。

田中裕之昨天在抖音拍片嗆「台灣的言論自由真是個笑話」。圖／擷取自田中裕之抖音
田中裕之昨天在抖音拍片嗆「台灣的言論自由真是個笑話」。圖／擷取自田中裕之抖音
移民署25日依法開立強制驅逐出國與管制入境處分，禁止入國3年至5年。記者翁至成／翻攝
移民署25日依法開立強制驅逐出國與管制入境處分，禁止入國3年至5年。記者翁至成／翻攝
田中裕之和另名日籍男子（HAYATO、32歲）疑為了博取網路聲量，相約在西門町拍片，揮舞五星旗並高喊親中言論後上傳抖音。圖／擷取自田中裕之抖音
田中裕之和另名日籍男子（HAYATO、32歲）疑為了博取網路聲量，相約在西門町拍片，揮舞五星旗並高喊親中言論後上傳抖音。圖／擷取自田中裕之抖音

