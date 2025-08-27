討「四寶」槓上超基因 吳欣盈發聲明：母子親情羈絆不容物化汙衊

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，否則得負損害賠償責任，台北地方法院定9月18日下午4時宣判。吳欣盈發聲明說，超基因公司刻意將「母子親情連結」的信物，視為可以隨意處置的「廢棄物」，不僅是法律上的失信，更是踐踏每一個為人父母者的尊嚴，母子親情羈絆，不容物化汙衊。

吳欣盈今發聲明指出，她和超基因公司簽署2份契約，超基因有保存「四寶」的義務，且依據會議紀錄的對話、契約附件捐贈同意書顯示，四寶絕不因提取細胞後消失，絕對完好存在，否則何必討論四寶返還？又何必單就四寶徵求她本人捐贈同意？

她認為「四寶」並非冷冰冰的物或東西，而是她和小孩之間懷胎十月產生的羈絆，是母子間的親情連結，但超基因公但拒絕返還，更在訴訟中反覆稱「依廢棄物清理法處理」，還於媒體前放話「雞變成雞精」，將她的四寶與牲畜、廢棄物相互比擬，如此物化親情羈絆的舉動，令人氣憤。

吳欣盈指出，她發函請超基因公司返還「幹細胞」，超基因始終置若罔聞，直到今年4月24日法院開庭時，才突然稱有意願和解，並提供返還幹細胞所需要填寫的「提領單」。

她說，自她要求返還幹細胞起至少過了半年，超基因公司才臨時提供提領單（還無法確定返還項目），要她如何相信、接受超基因公司的和解誠意？

再者，提領單記載「……因臺端（即本人）遲延付款……」，試問有哪一間公司在和解時不釋善意，開宗明義就是斥責對方？足證，超基因公司和解之舉，僅是逢場作戲，試圖欺瞞大眾。

吳欣盈指出，超基因總經理楊智惠前年曾表示「總裁核示我們截至目前發生費用的部分，都由總裁個人支付，委員不用再支付任何費用」，並提出應收帳款明細表「經總裁核示由總裁個人支付，故無應收帳款」，明確表示不用付費，但她後續已付清費用。

她說，但超基因卻於去年2月發函誣指她未付款而終止契約，顯見超基因一方面稱無庸付款，營造善意協商的假象，另一方面卻發函終止契約，甚至公開抹黑她沒有付費，如此兩面手法，令人無法接受。

吳欣盈也認為，超基因推薦她可將間質幹細胞注射入體內達到療效，但超基因明知春天診所不是合格醫療機構且執行人員並非醫師，仍由公司員工安排她和丈夫至春天診所進行療程，造成她和丈夫輸液的手臂紅腫酸痛、起紅疹。