彰化8旬翁燒雜草波及縣定古蹟壽山堂 屋內文書被燒毀…遭判2月

陳姓老翁去年燃燒雜草，火勢波及彰化縣定古蹟田中陳氏壽山堂，致左側護龍屋頂燒毀、木質牆面碳化等損害，彰化地院近日依犯失火燒毀現有人所在之建築物罪判刑2月，可易科罰金。

彰化地方檢察署起訴書指出，85歲陳姓老翁於民國113年3月10日，在彰化縣田中鎮住處空地整理雜草並點燃，火勢蔓延至相鄰的田中陳氏壽山堂，老翁見狀雖有以水管接水潑灑，但因火勢過大無法撲滅，而通報消防局前來滅火。

這場火災造成田中陳氏壽山堂左側護龍屋頂燒毀、屋內隔間牆面燻黑、天花板燻黑及燒穿、化妝台及木質牆面與窗台碳化，且屋內家具、文書、雜物燒毀。

老翁當時肢體有燒燙傷，意識清楚送醫救治，其住處臥室及廚房屋頂也受燒坍塌，外牆燻黑剝落。案經土地共有人訴由彰化縣警察局田中分局報告偵辦。

彰化地方法院依犯失火燒毀現有人所在之建築物罪，將陳姓老翁處有期徒刑2月，可易科罰金，可上訴。