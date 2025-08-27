吳欣盈產子討臍帶血「四寶」 超基因：還是要簽提領單

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前立委吳欣盈44歲產子，委託超基因生技公司提取幹細胞、間質幹細胞保存引發糾紛，吳欣盈事後訴訟要求返還臍帶血、羊膜、臍帶及胎盤等，否則得負損害賠償責任，台北地方法院今言詞辯論終結，定9月18日下午4時宣判。

台北地方法院今開庭，吳欣盈、超基因公司均委任律師出庭。吳欣盈委任律師指出，根據會議紀錄，雙方當初協商仍是以返還「四寶」為主，超基因公司至今也拿不出書面催告證據，且超基因居然可以稱總裁因不了解運作，而可以免除責任。

吳欣盈律師說，為何超基因提出提領單，吳欣盈仍不願意和解？因為提領單使用說明欄載明，超基因指是吳欣盈延遲付款，超基因已於2024年2月6日終止合約。此話讓吳欣盈如何能接受？因此無法和解。

超基因委任律師指出，吳欣盈所提「四寶」要返還一事，當初協商會議雙方都明白知悉討論的是四寶的「幹細胞」，而非「四寶」原物本身。吳欣盈至今仍一再以「四寶」用語混淆視聽，完全違背契約約定。

超基因律師表示，雙方2023年1月9日簽約後，吳欣盈僅於同年1月27日支付2萬元簽約金，之後再無給付任何款項，但超基因仍妥善保管契約所載的幹細胞，吳欣盈直到提告前才匯入款項，總金額約60萬元。

超基因律師說，公司一再告知吳欣盈，若要提領幹細胞，只要填寫提領單就可以取回，法官也勸吳欣盈簽提領單，但吳欣盈至今尚未提出提領單，公司因此沒有給付義務。