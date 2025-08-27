美濃盜採砂石案 檢警查扣重機具傳喚地主說明

快訊

中央社／ 高雄27日電

高雄美濃區吉洋里有農地日前遭人盜採砂石，對此，高市府依法裁罰並在6月間將案件移送地檢署。橋檢今天指揮警方偵辦，到場查扣怪手等重機具，目前傳喚陳姓地主等10人到案說明。

國民黨立委柯志恩11日透過臉書發文表示，高雄市美濃區吉洋里有農地遭盜採砂石，面積近1公頃、深度目測達20公尺，農地外路基遭掏空，影響行車安全，坑洞還因積水出現「人工湖」，另有砂石車將土石外運，並以不明土方回填。

據了解，橋頭地檢署今天上午指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊及旗山分局等單位，至農地現場查扣怪手等重機具，並傳喚陳姓地主及承租人計10人到案說明，目前相關人員仍在警詢中，將朝違反廢棄物清理法等罪嫌偵辦。

對此，市府經發局日前回應表示，此案未經許可採取土石，違反土石採取法，經現勘後依法2次裁罰行為人，第1次裁罰新台幣100萬元、第2次加重處罰200萬元，並函請市府地政局依區域計畫法於6月3日移送地檢署偵辦。此案依法正在進行回填作業，同時要求業者加速修補復原受損的道路及側溝，以維護進出通行安全。

橋頭地檢署。本報資料照片
橋頭地檢署。本報資料照片

