台中前縣長隨扈大鬧醫院打傷9醫護 又揮榔頭恐嚇遭判刑

台中向姓男子曾從事警職並擔任前台中縣長黃仲生隨扈，後捲入案件遭免職，向後來情緒不穩去年闖入澄清醫院大鬧，還在急診室喊「我要加倍奉還！」釀9名醫護受傷，被依傷害罪判刑8月；未料事發同月，向又持榔頭恐嚇路人，這次再被依恐嚇罪判拘役30日，可上訴。

向男（50歲）過去擔任台中市警局保安大隊警員，並曾任前縣長黃仲生隨扈，後來因捲入洩密案件被判刑1年2月入獄，也被警局免職。

向男後曾任澄清醫院保全，2024年5月29日他想到被資遣想要找人理論，一早8點半就到醫院3樓向總務主任抱怨、用手抵住工務組長胸口，還拿酒精瓶砸碎玻璃，總務主任要制止卻被向揍了肚子1拳。

向再到1樓大廳咆哮，亂丟批價櫃台看板，還拿立牌丟工作人員恐嚇，保全到場時向又往急診室走大喊「當時你們如何對待我，我現在要加倍奉還」並作勢毆打護理長，連正在幫病人打針、安裝呼吸器的護理師都被迫暫停，上前制止都遭向打傷，法院依傷害罪判他8月。

檢警查出，向男（50歲）2024年5月12日在北屯區因停車問題和人爭執，他心生不滿竟從車內拿出1把榔頭作勢要攻擊，路人見狀要離開時，向又繼續恐嚇「你會不得好死。」

台中地院審理時，因向男前案於澄清醫院打傷9人，當時就將其送鑑定，發現有辨識能力顯著下降程度，這次行為時間相近，因此也依刑法第19條規定予以減刑。