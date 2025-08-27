快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

聽新聞
0:00 / 0:00

台中前縣長隨扈大鬧醫院打傷9醫護 又揮榔頭恐嚇遭判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中向姓男子曾從事警職並擔任前台中縣長黃仲生隨扈，後捲入案件遭免職，向後來情緒不穩去年闖入澄清醫院大鬧，還在急診室喊「我要加倍奉還！」釀9名醫護受傷，被依傷害罪判刑8月；未料事發同月，向又持榔頭恐嚇路人，這次再被依恐嚇罪判拘役30日，可上訴。

向男（50歲）過去擔任台中市警局保安大隊警員，並曾任前縣長黃仲生隨扈，後來因捲入洩密案件被判刑1年2月入獄，也被警局免職。

向男後曾任澄清醫院保全，2024年5月29日他想到被資遣想要找人理論，一早8點半就到醫院3樓向總務主任抱怨、用手抵住工務組長胸口，還拿酒精瓶砸碎玻璃，總務主任要制止卻被向揍了肚子1拳。

向再到1樓大廳咆哮，亂丟批價櫃台看板，還拿立牌丟工作人員恐嚇，保全到場時向又往急診室走大喊「當時你們如何對待我，我現在要加倍奉還」並作勢毆打護理長，連正在幫病人打針、安裝呼吸器的護理師都被迫暫停，上前制止都遭向打傷，法院依傷害罪判他8月。

檢警查出，向男（50歲）2024年5月12日在北屯區因停車問題和人爭執，他心生不滿竟從車內拿出1把榔頭作勢要攻擊，路人見狀要離開時，向又繼續恐嚇「你會不得好死。」

台中地院審理時，因向男前案於澄清醫院打傷9人，當時就將其送鑑定，發現有辨識能力顯著下降程度，這次行為時間相近，因此也依刑法第19條規定予以減刑。

法院審酌，向不思理性溝通，但考量他最終認罪，依恐嚇罪判他拘役30日，並考量他情緒、就醫狀況等，命他應於應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護1年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 保全 隨扈 傷害罪

延伸閱讀

男候診突失去意識 部立屏東醫院醫護把握黃金時間成功搶救

98歲奶奶額頭「長角」！自行剪掉嚇到醫護急動刀 成因曝光：恐是癌症

雙和醫院急診護病比飆升 衛福部長邱泰源喊查 醫師工會：搞錯重點

國北護結合醫護專業 宜蘭部落學童成高齡防跌宣導大使

相關新聞

房市慘淡一葉知秋？新北分署法拍土城建商保留戶 底價曝光

今年房市交易慘淡，市場屢屢傳出建商資金周轉困難的消息，行政執行署新北分署下個月的聯合拍賣會，便出現一間不動產標的，是位於...

前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

前總統蔡英文6年前出訪太平洋邦島國，國安局特勤人員利用出訪的專機夾帶總數高達9800條，檢方起訴多名相關人員，其中華航空...

台中前縣長隨扈大鬧醫院打傷9醫護 又揮榔頭恐嚇遭判刑

台中向姓男子曾從事警職並擔任前台中縣長黃仲生隨扈，後捲入案件遭免職，向後來情緒不穩去年闖入澄清醫院大鬧，還在急診室喊「我...

竹北市土地最低2.5萬起 執行署新竹分署9月2日聯合拍賣

法務部行政執行署新竹分署將於9月2日舉行「123聯合拍賣會」，當天將推出新竹市、新竹縣竹北市等共80筆土地及不動產物件，...

汽車尿素大廠員工育嬰假結束「工作卻沒了」 控老闆違法終止契約

國內汽車尿素供應大廠一位前女員工今天在桃園市產業總工會等團體陪同下，到公司總部外控訴公司楊姓負責人涉嫌違反勞基法、性別平...

妻任教高雄帶兒與他南北分離 夫要離婚還討500萬「懲罰性違約金」

高姓男子和李姓女子結婚超過10年，夫妻分隔南北任教，高男為求團聚要李女簽下合約，稱李女若未調回北部或幫兒子轉學至北部，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。