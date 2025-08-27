竹北市土地最低2.5萬起 執行署新竹分署9月2日聯合拍賣

法務部行政執行署新竹分署將於9月2日舉行「123聯合拍賣會」，當天將推出新竹市、新竹縣竹北市等共80筆土地及不動產物件，其中竹北市站前段470地號，底價下殺2萬5600元，還有2輛BMW、2輛賓士及1輛現代小客車，歡迎民眾踴躍參與。

執行署新竹分署指出，9月2日下午3時拍賣不動產，標的有位於新竹市、新竹縣竹北市、湖口鄉、竹東鎮、關西鎮、新豐鄉、苗栗縣苗栗市、頭份市、泰安鄉、三灣鄉、造橋鄉、竹南鎮、通霄鎮及苑裡鎮之土地及建物，總拍賣物件達80筆，民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。

動產部分，執行署新竹分署表示，9月2日上午10時，於苗栗縣苗栗市府前路6號本分署苗栗辦公室進行BMW柴油小客車的拍賣程序，未定底價。該車輛型式為X5 XDRIVE30D、排氣量為2993c.c、查封時之里程數為23萬5588 KM。

9月2日上午11時，另於新竹市警察局公有拖吊場進行2輛賓士及1輛台現代小客車第一次拍賣，亦未定底價，有投標就有機會當天把車開回；下午3時，於新竹分署拍賣室（新竹市民權路220號12樓）進行板信商業銀行股份有限公司股票拍賣。

執行署新竹分署說明，本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。