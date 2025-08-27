聽新聞
房市慘淡一葉知秋？新北分署法拍土城建商保留戶 底價曝光
今年房市交易慘淡，市場屢屢傳出建商資金周轉困難的消息，行政執行署新北分署下個月的聯合拍賣會，便出現一間不動產標的，是位於新北市土城頂埔捷運站精華區的一間建商保留戶店面，因該建商積欠營業稅、營利事業所得稅及全民健保費等遭法拍，可謂一葉知秋。
新北分署指出，此次拍賣會將拍賣新北市三峽、林口、泰山、板橋、中和、樹林、永和、土城、鶯歌等區多筆土地，但其中亮點為位於土城中州路「立昕樂悅社區」的電梯華廈1樓店鋪，此為第1拍，底價為2040萬元。
新北分署表示，該店面屋齡僅3年，建物面積約67.67坪（主建物約3.2坪、公設約64.47坪），鄰近頂埔捷運站及鴻海集團總部，交通便捷、生活機能優越，自用投資皆宜。原本為建商保留戶，因建商欠繳營業稅、營利事業所得稅及全民健保費等稅費合計162萬餘元，卻資金周轉不靈未能清償，因此遭到法拍。
至於其他拍賣標的，還包括可即買即用，自動化進行蔬果清洗、消毒、裁切及包裝的「自動化蔬果清洗及裁切設備」；另外還有華泰商銀、陽信商銀、板信商銀、太平洋電線電纜、三信商銀等實體股票，以及商標權及出資額等標的。
