快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

聽新聞
0:00 / 0:00

房市慘淡一葉知秋？新北分署法拍土城建商保留戶 底價曝光

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

今年房市交易慘淡，市場屢屢傳出建商資金周轉困難的消息，行政執行署新北分署下個月的聯合拍賣會，便出現一間不動產標的，是位於新北市土城頂埔捷運站精華區的一間建商保留戶店面，因該建商積欠營業稅、營利事業所得稅及全民健保費等遭法拍，可謂一葉知秋。

新北分署指出，此次拍賣會將拍賣新北市三峽、林口、泰山、板橋、中和、樹林、永和、土城、鶯歌等區多筆土地，但其中亮點為位於土城中州路「立昕樂悅社區」的電梯華廈1樓店鋪，此為第1拍，底價為2040萬元。

新北分署表示，該店面屋齡僅3年，建物面積約67.67坪（主建物約3.2坪、公設約64.47坪），鄰近頂埔捷運站及鴻海集團總部，交通便捷、生活機能優越，自用投資皆宜。原本為建商保留戶，因建商欠繳營業稅、營利事業所得稅及全民健保費等稅費合計162萬餘元，卻資金周轉不靈未能清償，因此遭到法拍。

至於其他拍賣標的，還包括可即買即用，自動化進行蔬果清洗、消毒、裁切及包裝的「自動化蔬果清洗及裁切設備」；另外還有華泰商銀、陽信商銀、板信商銀、太平洋電線電纜、三信商銀等實體股票，以及商標權及出資額等標的。

行政執行署新北分署下月聯合拍賣會，出現一間位於新北市土城頂埔捷運站精華區的建商保留戶店面，該建商因積欠營業稅、營利事業所得稅及全民健保費等遭法拍。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署下月聯合拍賣會，出現一間位於新北市土城頂埔捷運站精華區的建商保留戶店面，該建商因積欠營業稅、營利事業所得稅及全民健保費等遭法拍。圖／新北分署提供

土城 健保 建商 法拍

延伸閱讀

新北土城、中和2社宅案獲核定 最快115年動工

捷運土城樹林線高架段再上網招標 預算加12億至159億

持刀當街殺害妻子、小姨 土城男依家暴殺人罪起訴

飼主欠債千萬跑路「虎斑貓慘淪法拍物」 全網瘋搶還有人出5位數天價為牠請命

相關新聞

房市慘淡一葉知秋？新北分署法拍土城建商保留戶 底價曝光

今年房市交易慘淡，市場屢屢傳出建商資金周轉困難的消息，行政執行署新北分署下個月的聯合拍賣會，便出現一間不動產標的，是位於...

前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

前總統蔡英文6年前出訪太平洋邦島國，國安局特勤人員利用出訪的專機夾帶總數高達9800條，檢方起訴多名相關人員，其中華航空...

台中前縣長隨扈大鬧醫院打傷9醫護 又揮榔頭恐嚇遭判刑

台中向姓男子曾從事警職並擔任前台中縣長黃仲生隨扈，後捲入案件遭免職，向後來情緒不穩去年闖入澄清醫院大鬧，還在急診室喊「我...

竹北市土地最低2.5萬起 執行署新竹分署9月2日聯合拍賣

法務部行政執行署新竹分署將於9月2日舉行「123聯合拍賣會」，當天將推出新竹市、新竹縣竹北市等共80筆土地及不動產物件，...

汽車尿素大廠員工育嬰假結束「工作卻沒了」 控老闆違法終止契約

國內汽車尿素供應大廠一位前女員工今天在桃園市產業總工會等團體陪同下，到公司總部外控訴公司楊姓負責人涉嫌違反勞基法、性別平...

妻任教高雄帶兒與他南北分離 夫要離婚還討500萬「懲罰性違約金」

高姓男子和李姓女子結婚超過10年，夫妻分隔南北任教，高男為求團聚要李女簽下合約，稱李女若未調回北部或幫兒子轉學至北部，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。