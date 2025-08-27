汽車尿素大廠員工育嬰假結束「工作卻沒了」 控老闆違法終止契約
國內汽車尿素供應大廠一位前女員工今天在桃園市產業總工會等團體陪同下，到公司總部外控訴公司楊姓負責人涉嫌違反勞基法、性別平等工作法，原因是在她請工傷假、育嬰假後，以沒有職務等理由要她辭職，在未達成協議前，7月疑片面終止勞動契約。
記者請公司回應時，總機表示詢問內部表示暫時沒有人要回應，稍後也有媒體詢問，公司表示會請法務準備對外說明資料給媒體，但至中午仍未回應。不過公司先前在調解會，與向市府勞動局初步說明時，強調並無違法終止勞動契約。
市議員黃瓊慧也到場聲援女員工，並表示市長張善政競選時就允諾打造「母、嬰友善的社會」，但是她要告訴張善政，桃園許多女性員工仍受到老闆打壓，尤其是重反職場時受到百般刁難、言語羞辱，張善政除了宣揚市政應該要花更多時間關心女性職場員工，她要求市府，重啟調查這家公司終止和女員工的勞動契約的事件，另外設立「黑名單」機制，一旦有刁難女員工重返職場，就該提高補助門檻的高度甚至取消補助。
市府勞動局表示，為了保障勞工育嬰的權益，在育嬰假期時，性別平等工作法的規範為應該讓勞工復職，而且是恢復育嬰留職前應有的工作；除非雇主有性平法規定的事由如歇業、業務緊縮等情形，需終止勞動契約，否則法律的規範就是恢復勞工的工作。
勞動局強調口，育嬰留職停薪期間，雇主不得視為缺勤影響全勤獎金、考績或其他能力處分。有關這家公司涉嫌違法解僱員工一事，勞動局已經受理員工申訴，下個月會排入性平委員會審議公司有無違法上述規定。
至於桃產總表示該公司過去有違反性平法、勞基法被罰的紀錄，勞動局說明所有違法行為的處分結果訊息，都會上網公布，該公司去年、今年如有違法情節和罰款，網路都可以查閱。
工殤協會對周女因工作（下班途中車禍）腰椎嚴重受傷，還沒痊癒就不再給假，明顯違反基法第13條，法規推行了數十年，怎麼還會有雇主違法？育嬰假結束就要員工自己離職，明目張膽違法程度今人匪夷所思。
桃產總指出，總工會協助這名女員工安排調解時，公司楊姓董事長親自出席，原本很讓人期待，不料現場竟說公司會這樣做是因為女員工能力平平，他還佩服以前另一個類似處境的女性員工，因為體諒公司經營，自請離職。桃產總強調，楊今年才獲國家品牌玉山獎，但是公司有去年和今年有違反勞基法、性平法紀錄，政府應該重新評估與收回獎項。
桃產總表示，女員工調解會上主張精神賠償時，楊姓說經營公司很困難，國家要他負擔這些責任，也應該給他精神賠償才對。楊是桃園某扶輪社創社社長，扶輪宗旨第3條為「每一扶輪社員能以服務理想應用於其個人、事業及社會之生活」，而且把「敬天愛人」掛在嘴上，這在勞資爭件中格外諷刺。
