男子賣場涉竊被逮不滿點燃衛生紙引火 新北檢起訴

中央社／ 新北27日電

新北市樹林區陳姓男子在賣場偷竊被逮而心生不滿，在賣場點燃衛生紙引發火勢，陳男事後否認縱火，新北檢未採信其說詞，近日依放火燒燬現有人所在建築物未遂等罪嫌起訴陳男。

根據起訴書，陳男1月12日上午在樹林區某賣場竊取有機青蔥、小起酥蛋糕等物，在自助結帳時，僅結帳鮮奶1瓶，隨後離去。店員發覺陳男行跡有異，調閱店內監視器並向警方報案。

陳男因行竊遭賣場人員報案而心生不滿，於1月26日晚間赴賣場衛生紙區，使用自備不詳物以明火點燃衛生紙區的衛生紙1包，就快步離開賣場。其他客人發現火勢，通知賣場員工，經員工到場撲滅火勢，幸未釀更大災害。

陳男在偵查中坦承有拿部分物品未結帳，但矢口否認犯行，辯稱他記憶衰退，且沒有縱火等。檢警根據監視器畫面，發現陳男在賣場不時望向並注意監視器位置，且快步移動，未如一般消費者有瀏覽商品行為，且陳男有前往起火區域，之後未有任何購物行為，直接離開賣場。

另外，依據火災原因調查鑑定書，認恐遭人以明火引燃賣場衛生紙區衛生紙產品致災，縱火引燃可能性較大，新北地檢署檢察官未採信陳男說詞，依竊盜、放火燒燬現有人所在建築物未遂等罪嫌將陳男起訴。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

