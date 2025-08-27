快訊

妻任教高雄帶兒與他南北分離 夫要離婚還討500萬「懲罰性違約金」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高姓男子和李姓女子結婚超過10年，夫妻分隔南北任教，高男為求團聚要李女簽下合約，稱李女若未調回北部或幫兒子轉學至北部，就要賠償他全薪共744萬元，因李女未調職、兒子也因焦慮症未轉學，高男認為李女違約，提告求償500萬元，但法官認為違約有不可歸責李女事由，判高男敗訴。

判決指出，高男和李女於2012年結婚，育有一子一女，高男在北部學校任職，李女則在南部任教，兩名孩子則跟著李女在南部生活。

2020年間，高男希望兩名孩子轉入北部學校，並要求李女也轉調至北部任教，夫妻倆便簽下合約，合約載明長子應於2021年7月轉學至北部國小就讀，李女則申請介聘至北部學校，若李女有違約，則應將2031年前的每月全薪賠償給高男，總計722萬元。

但合約所載的期限內，長子都未轉學至北部學校，李女也未介聘至北部學校任教，高楠不滿李女違約，除了訴請離婚外，另提告要求李女應依合約內容，賠償他500萬元懲罰性違約金。

李女挨告後反駁，稱高男一直要長子轉學至北部，但長子在北部就學期間，就因不適應產生焦慮症，她才接回高雄照顧；至於調職，是原本北部沒有教職缺，她才未提出介聘申請，當初她是迫於無奈才簽約，不應要求她賠償。

高雄地院審理時，法官認為，李女當時要調職至北部時，因原本有意調離的老師未調職，該校無職缺李女才無法轉調，李女事後也有積極詢問其他職缺，可見她仍有盡力履約的作為。

至於長子轉學部分，法官依據長子心理諮商紀錄，發現長子對於與父親生活有極度排斥與抗拒，雖然尋求心理師協助，但親子關係仍未改善，因轉學涉及子女權益，應基於子女最佳利益，不能就此苛責李女。

法官認為，李女違約有不可歸責她的事由，高男依據夫妻當年簽立的合約要求李女賠償並無理由，判高男敗訴。

高男不滿李姓前妻違約，提告索賠500萬元，法院判高男敗訴。示意圖／ingimage
高男不滿李姓前妻違約，提告索賠500萬元，法院判高男敗訴。示意圖／ingimage

