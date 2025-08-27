前副總涉國安私菸案緩刑3年 華航：員工執行公務皆盡全力

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

前總統蔡英文6年前出訪太平洋邦島國，國安局特勤人員利用出訪的專機夾帶總數高達9800條，檢方起訴多名相關人員，其中華航空品處前副總邱彰信今改判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。華航表示，員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，肯定員工工作操守，保障員工權益。

蔡英文6年前時任總統出訪太平洋邦島國，國安局少校吳宗憲利用蔡英文出訪的專機，先透過華航網路系統預訂9200條免稅菸品，另有國安局官員從海外夾帶600條香菸，總數高達9800條。檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人。

一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年，褫奪公權6年、張恒嘉2年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

「華航幫」邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判2年8月徒刑，高院今改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。

另外，華航空品處協理于堯一審判刑2年6月，二審改判1年5月徒刑，緩刑3年；職員陳穎彥一審判刑2年，二審改判無罪；組長黃川禎被認定幫助貪汙，一審判刑5年4月，褫奪公權5年，二審改判1年4月，緩刑3年。

對此，華航表示，針對專機作業，公司員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，公司肯定員工工作操守，並持續保障員工權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

華航總統專機私菸案今天上午在台灣高等法院進行審理庭，本案被告時任華航空品處副總邱彰信（中）等人出庭應訊。記者許正宏／攝影
華航總統專機私菸案今天上午在台灣高等法院進行審理庭，本案被告時任華航空品處副總邱彰信（中）等人出庭應訊。記者許正宏／攝影

華航 私菸 蔡英文 邱彰信

