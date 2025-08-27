施暴妻小20年還砍死岳母 如今他臥病求子女扶養…結果曝

台南有名男子在小孩出生後即涉殺人罪入監服刑，退伍後不務正業且染毒癮，經常對妻小施暴，在家放汽油桶揚言放火，還逼迫小孩跳堤防，甚至妻遭施暴後逃脫，他持刀砍殺胞兄及岳母，致岳母傷重不治被判15年。如今他臥病在床請求子女扶養義務，法官認其情節已達重大而免除。

判決指出，他與妻子於1980年間結婚，並於1998年底離婚，婚姻存續期間育有2名子女。然而，他於小孩出生不久後，即因涉犯殺人罪入監服刑2年，出獄後旋再入伍服役2年，退伍後雖返回台南市居住，但不務正業且有吸食毒品惡習，經常無故打罵妻小，屢次在家中放置桶裝汽油，揚言要放火殺害全家，更曾逼迫幼小子女跳堤防等行為，導致子女成長期間，每日不得安寧，難以安心入睡及讀書，身心備受戕害。

1999年間，他對妻動粗，將她強押至公墓、火葬場和殯儀館前，因妻趁機脫逃，反過頭來找上胞兄及岳母，持刀砍殺胞兄及岳母，導致胞兄重傷，岳母傷重不治，2001年間經高分院更二審認他犯傷害致死罪判刑15年，入監服刑。

今年2月間，2子女收到台南市府社會局通知，父親目前受社會局安置中，請他們出面處理其後續照顧事宜。

然而，子女主張，父親自幼並無任何照顧與關心，親子關係疏遠，更未履行為人父扶養義務。除對子女及其直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上不法侵害行為，且顯然無正當理由未盡扶養義務，期間長達20年，情節重大，主張免除其扶養義務。